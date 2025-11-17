嘉義縣東石蔦松社區讓長輩重溫人生重要時刻 辦圓夢婚紗日 縣長到場同歡 - https://www.watchmedia01.com

嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會為長輩舉辦「長者圓夢婚紗日」，請翁章梁縣長、張翠瑤局長到場溫馨同歡。（圖/嘉義縣政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會為讓長輩重溫人生重要時刻，今（17）日舉辦「長者圓夢婚紗日」，安排10位長輩穿上婚紗及西裝，參與生命回顧課程與創作生命故事書，並在專業團隊協助下拍攝婚紗照；嘉義縣長翁章梁也特別撥空到場與長輩們同歡，現場充滿歡樂與溫馨。

東石鄉蔦松村是嘉義縣海區的偏鄉，住民大都以農為生，早期的傳統農業社會，人民的經濟生活普遍不佳，時空背景下的婚禮無不「簡單」而隆重，相較於現代，又是婚紗、又是結婚照，總有些許缺憾；蔦松社區發展協會今天特別邀請翁章梁縣長到場，舉辦一場「長者圓夢婚紗日」，以彌補人生的不足。也因而讓現場充滿歡笑聲與滿足的喜悅。

社區發展協會表示，社區多為務農家庭，許多長輩長年投入家庭與農事，鮮少有機會為自己盛裝，協會邀請化妝師、攝影師與婚紗助理前進社區服務，讓長輩挑選禮服與妝容，在熟悉的環境中完成多年未能實現的心願。一位長者表示自己從未化妝、也從未穿過婚紗，簡單一句話促成協會規劃圓夢行動，讓長輩用充滿儀式感的方式重溫結婚時刻。

翁章梁縣長指出，長輩重新穿上婚紗拍照是件十分難得的事情，早年物資有限，經濟條件也不寬裕，不見得人人都能拍攝婚紗照，如今看見大家梳妝打扮、穿上美麗禮服，不僅讓長輩展露笑容，也讓家屬倍感欣慰，讓高齡者在生活中找到樂趣，留下珍貴回憶，是縣府推動高齡友善的重要精神。

社會局張翠瑤局長說，長輩並非沒有夢想，只是缺乏實現的契機，生命回顧團體課程與生命故事書協助長者整理情感且肯定自我，而圓夢婚紗日讓這段歷程具象化，社會局將持續與社區合作，推動尊嚴照顧與多元高齡服務。

蔦松社區發展協會理事長余仁滔快樂的說到，社區很多長輩一生務農或從事高勞動力工作，不太有機會打扮自己，今天透過活動重新看見自己的美，也拉近與家人的距離，協會將持續規劃多元活動，提升長者生活品質。舉辦「生命故事書成果發表會」，是由長輩親自分享人生歷程與情感記憶，並邀請家屬一同參與，場面動人。