嘉義縣梅山、番路衛生所獲健康與高齡友善城市獎定

嘉義縣衛生局長趙紋華代表梅山、番路衛生所北上接受「114年度臺灣健康城市暨高齡友善城市」獎項表揚。(記者張翔翻攝)

衛生福利部國民健康署公布「114年度臺灣健康城市暨高齡友善城市評選」成果，嘉義縣再傳佳績，梅山衛生所以「竹杖輕揚梅山情 健步共融世代行」獲得高齡友善城市類無礙獎，番路衛生所以「番路翻身 跨越醫缺的藩籬」榮獲健康城市類–健康平等獎佳作，嘉義縣衛生局長趙紋華今（28）日代表北上接受表揚，再度展現嘉義縣推動健康政策的亮眼成果。

梅山鄉地形橫跨淺山至深山，交通不便、就醫路途遙遠。梅山衛生所長期以巡迴醫療車深入偏鄉，提供必要醫療照護，並與大林慈濟醫院合作，為急症患者提供即時協助，落實健康無礙的服務理念。針對無法外出的民眾，衛生所提供居家醫療與安寧照護，陪伴長者走完人生最後旅程，展現在地關懷，同時更推動竹杖健走，鼓勵長者就地取材、走出戶外，營造高齡友善的生活環境，深獲評審肯定。

梅山衛生所運用巡迴醫療車深入偏鄉，並推廣竹杖健走活動打造高齡友善社區，獲高齡友善城市類無礙獎。(記者張翔翻攝)

番路鄉只有2家西醫診所，番路衛生所即為其中之一，肩負偏鄉基層醫療守門員角色，為提升就醫便利性，衛生所積極爭取資源，提供中醫與牙醫服務，並深入山區設立巡迴醫療據點，解決醫療資源不足與交通不便的限制，成功翻越醫療不平等的藩籬。

梅山與番路衛生所分別展現高齡友善與「康平等的核心價值，不僅將醫療帶入山區，也陪伴居民走過健康與生命的每一段旅程，同時串聯醫療資源打造多元門診，提升整體照護品質。

嘉義縣衛生局表示，未來將持續秉持這份精神，精進基層醫療量能，為縣民打造健康、樂活的友善環境，讓每位居民都能感受到「嘉」的溫暖與支持。