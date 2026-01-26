嘉義縣權責型失智據點拾憶樂園 進駐大林慈院
因應「長照3.0」推動醫療與長照整合，嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」1月26日正式遷移至大林慈濟醫院啟動運作，整合醫療專業，提供輕度失智且合併情緒及行為症狀者更寬敞、舒適且具醫療支援的照顧環境。衛生局長趙紋華、大林慈濟醫院副院長林庭光及大林慈濟共照中心主任曹汶龍、失智症中心副主任嚴介聰等人共同到場關心，並陪同長者體驗樂器演奏，現場氣氛溫馨歡樂。
縣長翁章梁表示，臺灣已邁入高齡社會，嘉義縣推估65歲以上失智者約1萬人，縣府持續完善失智照護網絡，目前已設置3處失智共照中心及30處失智據點。為打造醫療為支持的照護服務，嘉義縣首處權責型失智據點「拾憶樂園」自新港素園遷移至大林慈濟醫院幸福咖啡旁，遷址後空間更為寬敞舒適，未來更期待與周邊咖啡館等場域，形塑兼具生活化及安全感的「失智友善樂園」。
嘉義縣衛生局輔導大林慈濟失智共照中心承接「拾憶樂園」權責型失智據點，目前收治7位長輩，其中85歲阿公過去因日夜顛倒、精神不濟，經常眼睛閉合、昏昏欲睡，今日在據點透過音樂律動、感官刺激與專業陪伴，還能拿起樂器隨節奏搖動，精神也明顯改善。
趙紋華局長表示，失智症照護需求逐年增加，衛生局努力打造完整的失智照護網絡，結合醫療、長照與社福等資源，依長者需求提供個別化照護，延緩退化、維持自理能力，也讓家屬在專業支持下獲得喘息，讓每位長者都可在熟悉的社區獲得優質照顧。
大林慈濟醫院副院長林庭光表示，大林慈濟醫院能夠承擔嘉義縣這麼重要的任務，提供喘息服務，加上大林慈濟醫院過去在身心靈、個人、家庭，還有社區照顧的專業服務，一定能把這些失智長輩們照顧得很好，成為全國的亮點。
大林慈濟共照中心主任曹汶龍表示，拾憶樂園提供一個溫馨的環境，讓有照顧困擾的長輩及家屬能來到醫院，由專業人員陪伴，也能解開家屬照顧上的疑惑和困擾，這是醫院的社會責任，希望能共同陪伴老人家走完人生的最後一哩路。預防失智可從日常生活做起，包括多動腦、多運動、均衡飲食與增加社會互動，皆有助降低失智風險，未來醫療團隊將持續規劃非藥物治療與多元感官活動，提供更完整的照護服務。
如有任何失智照護問題歡迎撥打1966，或洽詢嘉義縣失智共同照護中心或嘉義縣各鄉鎮衛生所，有專人為您服務。
撰文、攝影／黃小娟
