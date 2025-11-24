嘉義縣民雄鄉發錢！7萬鄉民普發每人2000元 預估明年3月發放

嘉義縣繼義竹鄉發放每人5000元民生紓困金，梅山鄉12月也將發放每人3000元，全縣人口最多的民雄鄉，也通過風災紓困金自治條例草案，預估明年3月發放每人2000元給全鄉近7萬人。

示意圖。（圖／報系資料照）

民雄鄉公所今（24）日宣布，將於明年3月向全鄉近7萬名居民普發2000元紓困金，此舉旨在協助民眾因丹娜絲颱風及728豪雨所受的生活衝擊。民雄鄉長林于玲表示，此次紓困金的發放已通過自治條例草案，並獲鄉代表會支持，所需經費約1.4億元，將由地方財政支應。

根據自治條例草案，紓困金的發放對象需符合兩項條件：114年7月6日設籍於民雄鄉，且114年7月31日前未遷出。林于玲指出，民雄鄉目前無負債，因此編列1.4億元紓困金預算並未影響其他建設計劃，財政仍在安全範圍內。她強調，發放模式將比照重陽敬老金，居民可領取現金。

民雄鄉代表會主席涂文生也表示，紓困金的發放是代表會共識，並要求公所確保作業時間不超過明年3月。此外，代表會還通過提高重陽禮金的提案，將金額從800元增加至1000元，進一步照顧鄉內長者。

