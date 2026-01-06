嘉義縣消救護人員 首例執行經皮體外心臟節律(TCP)成功搶救人命

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣消防局民雄高級救護隊於昨（5）日完成嘉義縣第一起在到院前實施 TCP （Transcutaneous Cardiac Pacing，經皮心臟節律器）成功搶救一名危急病患生命的成功案例，展現民雄高級救護隊EMT-P的專業技能與高級救護設備的效能。

嘉義縣消防局民雄高級救護隊於昨(5)日晚間，接獲救災救護指揮中心指派，執行急病救護任務。現場一名80多歲病患，不明原因昏迷(意識不清)且呼吸喘，過去有心臟相關的病史。民雄救護人員黃凱擇、黃冠傑到達現場，經評估後發現病患生命徵象不穩定，且有危急性命之心律不整，為爭取黃金搶救時間，救護人員立即透過線上醫療指導系統，與嘉義基督教醫院指導醫師黃漢群醫師連線，執行經皮體外心臟節律（Transcutaneous Pacing, TCP, 使用電流刺激心臟跳動次數）。

在線上醫囑指導下，救護人員於送醫前對病患執行經皮體外心臟節律(TCP)。病患經TCP處置後，病患的心率和血壓皆有明顯改善且逐漸清醒。病患於救護途中生命徵象逐漸穩定，並被迅速送往嘉義基督教醫院(嘉基)接受後續治療。

民雄高級救護人員黃凱擇說，TCP（Transcutaneous Cardiac Pacing，經皮心臟節律器）是一種非侵入性的暫時性心跳調節技術，透過貼在胸口的電極片，將電流脈衝傳至心臟，以治療心跳過慢（心搏過緩）或心臟傳導阻礙引起的血行動力不穩定的緊急情況，作用類似體外的臨時起搏器，確保心臟維持規律跳動，在救護車送醫的這段路上，得以維持大腦血液供應、讓病人能撐到醫院的關鍵技術。

嘉義縣消防局長蔡建安說，消防局近年積極購置十二導程心電圖機、超音波及可攜帶式心臟電擊器及生理監視器等設備，目前可以使用的6台可攜帶式心臟電擊器及生理監視器內具有TCP（Transcutaneous Cardiac Pacing，經皮心臟節律器）的功能，但需TP及線上醫療指導才可執行。所以也持續推動救護技術的提升，114年3月31日消防局自行舉辦EMTP(高級救護技術員)訓練到12月18日結訓，目前消防局共有81位EMTP人員，高達全消防局消防人員人數的21%。

局長蔡建安表示，在此呼籲，心臟疾病為國人常見的危急病症，民眾應隨時注意身體狀況。消防局將持續精進緊急救護技術，為縣民提供更即時、高品質的到院前緊急醫療服務，確保縣民生命安全。

圖：嘉義縣消防局民雄高級救護隊人員，5日完成嘉義縣首例第一起在到院前實施 TCP （Transcutaneous Cardiac Pacing，經皮心臟節律器）處置的成功案例，展現民雄高級救護隊EMT-P的專業技能與高級救護設備的效能。（照片嘉義縣消防局提供）