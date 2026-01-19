嘉義縣消防局歡慶119消防節
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣消防人員及義消全年無休，執行救災、救護、宣導等工作，為表揚績優人員，嘉義縣消防局17日辦理「嘉義縣115年慶祝119消防節表揚典禮」，由縣長翁章梁主持，嘉義縣議會議長張明達、縣議員莊竣傑、江佩曄、詹琬蓁、嘉義縣消防局長蔡建安等人共襄盛舉。
第三大隊分隊長蔡宗曇及防火宣導大隊大隊長趙麗娜分別獲全國消防、義消楷模鳳凰獎；大林分隊救護義消幹事陳思穎獲全國救護志工菁英獎；朴子分隊防宣義消幹事陳欣雅獲全國防火宣導志工菁英獎；消防局科長陳泰吉等14名人員獲消防楷模獎、義勇消防總隊第一大隊副總幹事陳耀達等91名人員分別獲義消楷模縣長、局長獎。
翁章梁表示， 嘉義縣消防量能不斷提升，消防局也取得很好的訓練認證與成績，謝謝各位積極訓練，也感謝許多義消夥伴為嘉義縣努力。
消防是中央非常重視的領域，除了火警救災勤務，台灣颱風地震頻繁，同時也面臨地緣因素的政治壓力，消防是這個社會的守門員﹐避免老百姓生命財產損失，謝謝大家守護這塊土地 。
張明達說，消防員身負重任，要救護也救難，藉由消防節向所有弟兄致上感謝，謝謝縣長編列消防預算，也感謝正德防火捐贈指揮車，還有許多民間單位捐贈消防設備，設備對消防弟兄來說非常重要，能保障眾人的安全。
目前已推動救護車配置12導程心電圖機、自動給氧機及自動CPR機，高級救護技術員服勤分隊配置骨針，民雄、朴子、水上、中埔分隊配置無痛醫療藥劑及超音波，三和分隊配置超音波設備，提升到院前救護能力。
消防局在114年成立無人機隊，將災害現場畫面即時回傳，並將機器人投入工廠火警，降低消防人員傷亡風險；消防局也自辦高級救護技術員訓練，共有22名人員通過測驗，TP比率已達21%。
