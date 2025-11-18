嘉義縣消防桌曆帥氣登場 警消強強聯手跨界亮相

參與拍攝消防特色桌曆的消防員們，在發表會場上展現健美身材的力與美。（圖：嘉義縣政府提供）

2026馬年即將到來，嘉義縣消防局連續4年推出消防特色桌曆，18日正式發表。除集結消防、義消、醫師與護理師，更首度邀請嘉義縣警察局保安隊特勤人員跨界參與，全面展現警消人員的健美身材的力與美。

嘉義縣消防局表示，2026馬年消防桌曆拍攝過程相當用心，特搜隊與保安隊特勤人員分別前往嘉義縣多處特色場景取景，包括阿里山鄉眠月線、北回歸線標誌公園、嘉義縣警察局靶場、體技場及互動式情境模擬訓練應變中心等。希望藉由桌曆傳遞「消防就在你身邊、守護永不打烊」的為民服務理念。

2026嘉義縣消防特色桌曆正式發表，傳遞消防就在你身邊的為民服務理念。（圖：嘉義縣政府提供）

消防猛男之一的鹿草分隊隊員官昱辰透露維持好身材的祕訣，他說準備拍攝期間一直攝取高蛋白食物，像是豆類、奶製品或乳清蛋白等，幫助他維持健美體態與形象。

嘉義縣消防局長蔡建安說，消防局自111年起，已連續四年精心打造特色桌曆，用以呈現消防人員的專業與積極，以及要求過人體能的強健體魄，感謝民眾支持，歡迎到消防局官方FB留言抽桌曆。（龐清廉報導）