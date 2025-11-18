嘉義縣消防桌曆 警消聯手帥氣登場

嘉義縣消防局猛男桌曆以「嘉義縣特種搜救隊」為主題舉行發表記者會／嘉義縣府提供





2026馬年即將到來，嘉義縣消防局猛男桌曆今(18)日舉行發表記者會，以「嘉義縣特種搜救隊」為主題，集結消防人員、義消、醫師與護理師，更首度攜手縣警察局保安隊特勤人員跨界，共18人完美呈現警消聯手的專業與默契形象。

嘉義縣長翁章梁、消防局長蔡建安、副局長沈廷衡、警察局長李權哲、義消總隊總幹事呂文正、溪口防宣分隊長劉惠萍等貴賓一同揭開馬年猛男桌曆首發，喊出口號「馬上平安，消舞吉」，象徵消防、警察合作使命必達。

記者會安排警察局特勤人員及車禍救援小組以真實情境結合現場互動，帶來震撼又逼真的體驗，其中表現亮眼的「車禍救援小組」在今年全國義勇消防人員體技能競技大賽中獲得「優等」佳績，展現嘉義縣災害救援的堅強戰力。

拍攝過程中，特搜隊與保安隊特勤人員在嘉義縣多處特色場景取景，地點包含阿里山鄉眠月線、北回歸線標誌公園、嘉義縣警察局靶場、體技場及互動式情境模擬訓練應變中心等，藉由桌曆傳遞「消防就在你身邊、守護永不打烊」的理念。

桌曆猛男鹿草分隊官昱辰透露維持身材的祕訣，他說準備拍攝期間一直攝取高蛋白食物，舉凡豆類、奶製品或乳清蛋白等，有助維持好的形象與體態。

李權哲指出，桌曆拍攝展現消防救災救援工作的辛勞，以及首度亮相的霹靂戰警肩負治安、反恐的責任，鄉親可一睹警消24小時守護縣民生命財產安全的工作與榮耀。

蔡建安說，消防局自111年推出「虎力勇」消防桌曆以來，已連續四年精心打造特色桌曆，看得到消防人員的專業與積極，以及要求體能訓練的強健體魄，保持救災救援的體力，感謝民眾的支持，歡迎到消防局官方FB留言抽桌曆。

翁章梁說，警消同仁展現工作的專業及健美體態拍出吸睛的桌曆，放在桌上就好像土地公一樣陪伴在身邊，透過不同形象的轉換，確實能讓很多人產生深刻印象、親近大眾，深植警消訓練有素、保護大家的決心，重視他們的使命。

