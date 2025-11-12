嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報
(記者廖建智嘉縣報導)
鳳凰颱風11日上午轉為輕度颱風，暴風圈預計在12日至13日影響嘉義縣，嘉義縣政府11日傍晚召開嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報，由縣長翁章梁主持，要求各局處做好防災準備，也提醒民眾颱風期間千萬別出門。
中央氣象署資料預測，嘉義縣主要降雨時間為12日，沿海地區及山區鄉鎮雨勢較大，午後沿海地區最大陣風恐達8級以上，提醒沿海及空曠地區的民眾留意自身安全，並提前做好防範措施。
嘉義縣移動式抽水機共出勤256部；各鄉鎮市公所已備妥砂包、太空包及防水擋板；全縣23座滯洪池均持續抽排，維持最低水位。
社會局說明，受丹娜絲颱風影響，全縣待修繕弱勢家庭尚有4戶，另有公所盤點邊緣戶16戶，皆已媒合慈善團體修復，社工已逐戶電話關懷，目前有3戶依親、1戶住院中，其餘16戶雖有漏水問題，但居住狀況尚屬安全，已提醒家戶若要撤離務必聯繫當地村里長及公所，將派人協助。
民政處說明，丹娜絲颱風導致部分家戶屋頂受損，導致房子目前仍無法居住，經統計需安置人數總共79人，其中66人自行依親，13人自行租屋。
翁章梁說，召開鳳凰颱風整備會議，傍晚召開工作會報，掌握颱風最新動態與各局處的應對措施。鳳凰颱風可能帶來強風，騎車開車時容易遭風勢影響，強風也可能帶來掉落物，因此提醒民眾颱風期間避免出門，才能將生命財產損失降至最低，各局處皆已做好相關準備，盼嘉義縣平安度過本次颱風。
依據中央氣象署發布之鳳凰颱風海上陸上17時30分警報暨19時風雨預測資訊，嘉義縣已列入陸上警戒區域，為維護縣民安全，嘉義縣明12日停止上班、停止上課，提醒鄉親非必要請避免外出。
