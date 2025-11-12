嘉義縣災害應變中心鳳凰颱風第1次工作會報

行政院衛生福利部今（12）日公布，由於111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（下稱國保）的月投保金額，因此自明（115）年1月1日起，將由現行19,761元調為21,103元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。衛福部社會保險司表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。社保司指出，國保月投保金額自112年起為19,761元，查111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法將調整為21,103元。社保司說明，115年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由39,522元調升為42,206元、喪葬給付由98,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民

台灣好新聞 ・ 11 小時前