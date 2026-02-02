嘉義縣為確保台灣燈會展期安全 動員近400人實境狀況演練

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣長翁章梁、副縣長劉培東與秘書長羅木興等縣府三長，今2日齊於2026台灣燈會燈區主舞台後方，為「全民防災、大家平安」的觀摩縣府團隊專業人員，就台灣燈會期間（3/3日到3/15日）各種可能發生的重大危安與交通事件，進行模擬演練，以確保燈會順利平安的完成任務。

縣政府消防局、警察局、社會局、衞生局、建設處與公車處等單位，因應燈會期間大量人潮湧入，今天上午10時30分，在燈區舞台後方的永慶中學前道路（信義二路）舉辦「2026台灣燈會防災應變演練」，期能將危害事故及人員傷亡減至最低，達零事故與零傷亡之目標。

現場指揮官依SOP程序，作任務提示與任務分組。（圖/記者陳惲朋攝）

主辦單位主導的演練內容，係以大型群聚活動事故為主軸，針對活動性質及場地特性，預擬燈會期間可能衍生之緊急狀況，期能藉由災害境況模擬及避難疏散演練的過程，讓燈會志工熟悉醫療救護、滅火、緊急疏散等各項應變技能，以健全大型群聚活動相關單位緊急應變處置能力，使民眾獲得最大保障，並深植所屬編組單位成員防救災觀念。

演練過程是採實景實作方式呈現，動員約近400人參與演練，由各演練主導單位依序模擬狀況與SOP處理程序演練。其中演練情境，涵蓋了「重大人為危安事件演練(含火災搶救)」、「志工引導疏散」、「陸上重大交通事故」以及「大量傷患緊急醫療救護」等相關演練作為，參與演練人員無不認真兢業。

參與實境演練人員動作逼真確實。（圖/記者陳惲朋攝）

翁章梁縣長表示，台灣燈會期間一定會湧入大量的參觀人潮，可能會有一些意外或狀況發生，今天針對所有的可能重大治安、交通事件，如何迅速的掌握、排除與處理並解除危機，當然我們希望都不要發生，但我們要有所準備，我指示兩點給大家，第一迅速就位、到位把狀況排除，這是最重要的；第二現在是網路時代，有各種可能的訊息與揣測，怎麼樣在第一時間就透過所有的網路媒體系統，給大家正確的真實狀況與訊息，並對謠言迅速的澄清，這樣台灣燈會應該就能順利的進行。謝謝演練人員，能就各自的專業演湅處理狀況。

