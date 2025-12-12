嘉義縣特殊教育多元學習觀影培養社會共融能力 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府12月8日、11日舉行兩場次114學年度特殊教育多元學習活動計畫「尊重差異，共融參與-一起看電影」系列活動，約1,200位國中小師生參與，鼓勵特殊需求學生與他人互動、增強社會連結，包括副縣長劉培東、教育處副處長顏廷育、學特科長李育珊出席陪同。

縣府攜手嘉義秀泰影城股份有限公司、台灣華特迪士尼股份有限公司及財團法人聯發電氣研究發展教育基金會，盼透過活動建立特殊需求學生公共場所安全逃生與合宜行為觀念外，也在輕鬆的氛圍中接觸多元議題，提升理解與表達能力，增進同儕互動深化社會連結。

教育處長李美華特別感謝秀泰影城和相關團體協助，孩子能以優惠價格觀賞皮克斯最新動畫作品「地球特派員」，並享用爆米花與飲料，帶來愉快的觀影體驗。

劉培東指出，縣府連續4年帶著這群學生走入社會、體驗多元活動，感謝財團法人聯發電氣研究發展教育基金會長期支持，今年更加碼贊助20萬元，持續響應、陪伴特殊生參與，希望學子更加貼近社會脈動、突破限制，也在觀影過程中獲得勇氣與啟發。

地球特派員以幽默、冒險與溫度十足的故事，帶領觀眾看見一個孩子如何在陌生環境中找到勇氣，並學會與不同生命互動，李美華期待學生們像主角一樣，在成長過程中創造屬於自己的精彩人生。

教育處說明，在縣長翁章梁與劉副縣長大力支持下，教育處全力協助各級學校在校園活動中實踐CRPD精神，致力打造友善、共融的學習環境，期盼未來吸引更多民間團體關注特殊生社會參與及融合教育議題。