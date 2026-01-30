嘉義縣獨創「浪浪就業服務站」 浪浪不再流浪

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣與國立屏東科技大學及中華民國好朋友動物保護協會合作，共同推動全國獨一無二的「浪浪就業服務站」，透過專業行為評估，與訓犬師依犬隻個性與潛能設定客製化訓練，協助轉型成為療癒犬或護衛犬，翻轉社會對浪浪「只能被安置」的既定印象。



縣長翁章梁、農業部動物保護司副司長陳中興及各級民代今出席嘉縣家畜疾病防治所「浪浪就業服務站成果發表會」，透過小花的365天繪本分享、認養經驗分享並與療癒犬互動體驗，向各界說明轉型實際成效，令流浪犬議題從被排斥走向被信任，記者會上也有民眾領養療癒犬，翁縣長更特別送上嫁妝。



家畜所指出，「浪浪就業服務站」穩健推動兩年，累計訓練完成20隻狗狗的行為訓練，成功媒合7個場域完成14犬隻認養，整體訓練過程以「低壓力、正向引導」為核心原則，跳脫傳統以收容為主管理模式，依其特質轉化為護衛犬或療癒犬。



翁章梁說，近年全台遊蕩犬數量增加，人犬衝突與公共安全事件頻傳，也讓社會對犬隻的誤解與對立情緒不斷升高，面對這項長期且複雜的議題，嘉義縣政府選擇不以收容作為唯一解方，而是用更溫柔更有力量的方式，為流浪犬找回被信任的可能。



領養療癒犬「阿寶」的方小姐提到，因其為職業婦女身分，常工作家庭兩頭燒，當初因女兒長期感到孤單，選擇前往嘉義縣動保園區領養犬隻陪伴，阿寶成為孩子最穩定的情感支柱，當女兒情緒低落時總是靜靜守在身旁，陪她度過難熬時刻，並感性地說「阿寶不只是寵物，而是女兒最親密朋友，也讓我們家重新充滿笑聲！」



另一位成功認養護衛犬的李先生則分享，自從領養三隻護衛犬後，果園受到猴群侵擾情況明顯改善。「護衛犬會主動巡視環境並驅趕猴群，讓我們安心很多，收成也比以前好不少！」他說這三隻護衛犬不只是守護果園的好幫手，更成為生活中重要的陪伴夥伴。



統計資料顯示，約七成引發民怨的犬隻屬「有主犬隻」，多因疏於管理、任意放養或棄養所致，呼籲飼主應善盡管理責任，若查有未為犬隻完成飼主責任與疏縱，將依動物保護法與動物傳染病防治條例合併裁處，最低可處8萬6千元罰鍰。

