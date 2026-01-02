【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣環保局透過中央與地方協作，聯手檢察、警政及河川管理機關，運用科技監控與智慧勾稽機制，共同破獲跨嘉義、南投、彰化及雲林等縣市非法棄置廢棄物犯罪集團，成功遏止不法行為對河川環境與國土安全的破壞。

▲嘉義縣環保局跨域聯防，科技執法共同破獲跨縣市非法棄置集團。

本案源於嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭非法棄置廢棄物，環保局接獲第五河川分署通報後，隨即聯手環境部環境管理署南區管理中心及保七總隊展開調查。

經現地開挖，確認遭掩埋大量土木或建築廢棄物混合物，面積約352平方公尺、量體達1,760立方公尺，嚴重衝擊河川生態，後續透過數據資料勾稽與跨縣市溯源，發現不法集團自臺中市非法轉運站載運廢棄物至嘉縣棄置的犯罪事實，最終由臺中地檢署指揮偵破不法集團。

環保局長張輝川表示，「非法棄置廢棄物不僅破壞河川生態，也影響防洪安全，縣府對此絕不寬貸。非法棄置經常是跨轄區、跨縣市案件，本案能順利破獲，仰賴中央與地方機關密切合作及科技執法的輔助，讓不法行為無所遁形，後續將依法究責，確保污染者付出應有代價。」

針對後續環境復原作業，環保局持續配合中央主管機關及檢察機關，釐清實際污染範圍與環境損害程度，並依法命相關責任人負擔清除處理及環境復原費用，相關復原作業將以維護河川安全、生態保育及防洪功能為優先，確保河川環境逐步恢復原狀。

環保局強調，持續深化科技執法能力與跨機關聯防機制，強力打擊非法案件，同時呼籲業者務必恪守法規，民眾若發現疑似非法棄置情事，請立即通報，共同守護河川、國土安全。