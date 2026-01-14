嘉義縣砸3.2億 115學年度公立高中、國中小營養午餐免費

嘉義縣長翁章梁稍早在臉書宣布115學年度起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。（示意圖／本報資料照片）

營養午餐免費吃成趨勢，嘉義縣今14日也宣布，115學年度起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策，讓每一位孩子都能在校園中安心用餐、健康成長。

縣府指出，政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，時間自115年9月起，預估受惠人數約2萬6000人，經精算後，以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。

縣府表示，這是一項長期且穩定的財政承諾，對縣府財政而言並不輕鬆，但在各縣市社會福利已逐步邁向營養午餐全面免費的趨勢下，縣府仍選擇透過內部財務調度、克服困難推動政策，不希望讓嘉義縣在孩子的基本照顧上與其他縣市差距過大。

廣告 廣告

嘉義縣長翁章梁表示，推動營養午餐全面免費的同時，嘉義縣正承受前所未有的財政壓力，嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，近年又面臨中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重。

為籌措115年9月至12月約1.61億元的午餐經費，縣府已請各局處共體時艱，透過撙節各項開支挹注相關經費，務求讓政策如期上路。

翁章梁坦言，每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔。現行《財政收支劃分法》的分配機制，長期未能充分反映農業縣市在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，使地方財政缺乏足夠緩衝空間，基層政府往往必須在回應民眾期待與維持財政紀律之間承受極大壓力。

縣府強調，呼籲中央正視福利政策快速擴張對地方財政造成的結構性衝擊，應在制度設計與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市之間無止境的福利政策競逐。

更多中時新聞網報導

外籍人力進病房 醫界促加快 護理師反彈

Energy強碰金唱片 自豪16蹲贏韓團

胡瓜和老友告別 慶幸曹西平走的安詳