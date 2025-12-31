嘉義縣社區規劃師共創光影故事 攜手迎向2026台灣燈會 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府「114年度嘉義縣社區規劃師」主題工作坊實作課程，28日最後一堂課在溪口天赦竹編發展協會舉行，嘉義縣社區規劃師學員與歷屆社規師學長姐齊聚一堂，透過實際參與、動手共創，為即將到來的2026台灣燈會在嘉義展開前期準備，也為年度社規師培訓歷程畫下重要的階段性成果。

嘉義縣社區規劃師制度深耕已逾二十年，從培力、陪伴到實踐，逐步累積出屬於地方的知識與行動力，而今年度更進一步回應國家2050淨零碳排政策，將「減碳思維」與「社區共創」融入實際操作，展現社區規劃師在地方治理與永續議題中的關鍵角色。

縣府表示，本次實作課程邀集多位長期投入嘉義縣社區營造與公共事務的社規師夥伴共同參與，課程內容從社規師核心精神出發，透過社區營造案例分享，回顧地方如何一步步凝聚共識、回應需求，並進一步延伸至社區如何在日常生活與公共空間中實踐淨零碳排。本次工作坊的重要亮點之一，即為「社規師燈區」的共創施作，由輔導團隊與專業工藝師資帶領，從故事採集逐步完成象徵嘉義山、海、平原意象的光影故事牆，並共同投入竹編加工、材料整備與燈組製作，以嘉義縣鳥「藍腹鷴」為主題的燈組結構，將地方生態、文化與社區記憶轉化為具溫度的光環境。

社規師燈區以藍腹鷴為核心意象，結合在地工班、多元再利用材料與各社區的故事脈絡，打造一處融合在地文化、工藝精神與光影藝術的公共展場。透過社規師、地方工匠與社區夥伴的共同參與，讓燈光不只是裝飾，而是成為承載地方記憶、生活經驗與世代對話的媒介。

縣府綜合規劃處長陳皇成至現場，為社規師學員與歷屆社規師夥伴們勉勵，他肯定嘉義縣社區規劃師長年深耕地方、陪伴社區的努力成果，並親身感受社規師與在地工班協力共創的過程，展現縣府對社區營造實務與地方工藝傳承的高度重視與支持。

未來，嘉義縣社區規劃師燈區將於2026台灣燈會中正式亮相，展現嘉義縣社區長年累積的韌性與創造力，持續以「從小地景到大願景」的行動精神，引領地方邁向共好與永續發展。