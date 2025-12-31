嘉義縣社規師共創燈區 為2026台灣燈會點亮地方故事

嘉義縣政府「114年度嘉義縣社區規劃師」主題工作坊實作課程，28日在溪口天赦竹編發展協會完成最後一堂課程。來自各地的社區規劃師學員與歷屆社規師學長姐齊聚一堂，透過動手實作與共創行動，為即將於嘉義登場的2026台灣燈會展開前期準備，也為年度培訓歷程寫下重要的階段性成果。

↑圖說：「114年度嘉義縣社區規劃師」主題工作坊實作課程，28日在溪口天赦竹編發展協會舉行最後一堂課。（圖片來源：嘉義縣綜規處提供）

嘉義縣社區規劃師制度深耕地方已逾20年，從培力、陪伴到實踐，逐步累積屬於地方的知識與行動能量。今年度課程更回應國家2050淨零碳排政策，將減碳思維與社區共創融入實務操作，展現社區規劃師在地方治理與永續發展中的關鍵角色。

此次實作課程邀集長期投入嘉義縣社區營造與公共事務的社規師夥伴共同參與，課程內容從社規師的核心精神出發，透過案例分享回顧社區如何凝聚共識、回應在地需求，並進一步探討如何在日常生活與公共空間中實踐淨零碳排，讓永續理念落實於地方行動。

↑圖說：嘉義縣綜合規劃處長陳皇成現場體驗社規師與在地工班協力共創的過程。（圖片來源：嘉義縣綜規處提供）

工作坊的一大亮點，是「社規師燈區」的共創施作。在輔導團隊與專業工藝師的帶領下，學員從地方故事採集出發，逐步完成象徵嘉義山、海、平原意象的光影故事牆，並親手投入竹編加工、材料整備與燈組製作。燈組結構以嘉義縣鳥「藍腹鷴」為主題，將在地生態、文化記憶與社區情感轉化為具溫度的光環境。

社規師燈區以藍腹鷴為核心意象，結合在地工班、多元再利用材料與各社區的故事脈絡，打造融合地方文化、工藝精神與光影藝術的公共展場。透過社規師、地方工匠與社區夥伴的協力參與，讓燈光不再只是視覺裝飾，而成為承載地方記憶、生活經驗與世代對話的重要媒介。

↑圖說：2026台灣燈會「社規師燈區」的共創施作，由輔導團隊與專業工藝師資帶領，將地方生態、文化與社區記憶轉化為具溫度的光環境。（圖片來源：嘉義縣綜規處提供）

嘉義縣政府綜合規劃處長陳皇成也親臨施作現場，為社規師學員與歷屆社規師夥伴勉勵打氣。他肯定社區規劃師長年深耕地方、陪伴社區的努力成果，並對社規師與在地工班共同創作的過程深表認同，展現縣府對社區營造實務與地方工藝傳承的高度重視。

縣府表示，社區規劃師燈區未來將於2026台灣燈會正式亮相，呈現嘉義縣社區長年累積的韌性與創造力，持續以「從小地景到大願景」的行動精神，引領地方邁向共好與永續發展。

