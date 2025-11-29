嘉義縣福利社區化成果展 社區齊聚展現年度亮點

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今29日上午在竹崎親水公園舉辦114年度福利社區化成果展發表會，37個社區發展協會熱情參與，精彩的動態表演、多元的靜態展示，舞蹈、太鼓、舞獅等節目輪番登場，搭配各式社區成果攤位，宛如一場精彩饗宴，縣長翁章梁也到場頒發社區發展工作評鑑獎，為夥伴加油打氣。

翁章梁表示，嘉義縣有363個社區，社區是民眾生活的第一現場，縣府每年都在推動福利社區化，支持辦理各項福利方案，包括巷弄長照C、老人食堂、兒少及家庭支持服務（守護家庭小衛星）、臺灣夢－兒少陪伴扎根計畫、性別暴力初級預防計畫等。

社會局指出，今年新增「社區產業扶植計畫」，協助社區發展在地特色產業、提升永續經營能力，讓福利與產業並行，創造更大發展動能。

翁章梁強調，很多社會福利工作都由社區承擔，強大的社區量能就能直接讓政府資源進入，直接照顧居民，今天成果展讓人看到各個社區的特色，也看到他們生活的方式與態度，感謝大家深耕社區、努力創新。

社會局長張翠瑤指出，114年金卓越社區選拔有5個社區脫穎而出，竹崎鄉鹿滿社區、竹崎鄉獅埜與灣橋社區、太保市新埤社區，以及六腳鄉三義社區，創下歷年最佳成績，展現社區福利服務及多元創新的卓越成果，也有7個社區在社區發展工作評鑑中表現優異，為未來金卓越社區選拔累積實力。

除了台上的活力展演，台下的展示攤位也同樣精彩，呈現長輩與孩子們的畫作、手作品與社區特色產品，此次同步展出社區產業扶植計畫成果，包含在地農產加工、手作工藝、品牌包裝，感謝社區志工與幹部的無私投入，雖屬無給職，但帶來的成就與改變無價。

