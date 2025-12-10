嘉義縣竹崎鄉發錢了 農曆年前發5000元紓困金

竹崎鄉長曾亮哲（右）在代表會表示，將發5000元紓困金給每位鄉民。（示意圖：shutterstock／達志）

嘉義縣又有鄉鎮要發錢了！竹崎鄉代表會今（10日）開臨時會，會中多位代表詢問竹崎鄉是否要發紓困金？竹崎鄉長曾亮哲當場表示，公所財務健全、無負債，已打算發放紓困金每位鄉民5000元，並規畫在明年農曆春節前發放，讓每一位竹崎鄉民感受到支持與實質的協助。

梅山鄉正在進行振興金3000元發放作業，領到現金的民眾都眉開眼笑，隔壁的竹崎鄉代表會今開臨時會，包括鄉代會主席陳宏吉及多位代表都反映，受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，竹崎被列為嚴重受災區，現已有很多鄉鎮決定發放紓困金，竹崎公所財務健全，是否應積極協助鄉民，普發紓困金？

曾亮哲當場表示，竹崎鄉公所歷年來在嘉義縣年度開源節流考核，都名列前茅，經財政整體盤點後，在以不影響例行業務前提下，決定發放每位鄉民5000元紓困金，以全鄉3萬2000多人計算，合計發放超過1億6000萬元。

公所表示，後續相關作業流程將盡速辦理，提報代表會審議，預計會在完成行政程序後正式公告。

為趕在農曆年前順利發放，代表會要求公所盡快進行相關行政作業，預計明年1月就會召開臨時會，加速振興金發放腳步。

