嘉義縣第六屆兒少諮詢代表成果發表會圓滿落幕

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】嘉義縣社會局日前舉辦「第六屆兒少諮詢代表成果發表會」，社會局長張翠瑤帶著第六屆兒少諮詢代表，前往梅山鄉太平社區及太平雲梯，透過實地走訪與課程交流，深化兒少對公共事務參與及地方發展的理解。社會局指出，未來將持續傾聽兒少心聲，打造更多友善的參與平台，令其想法成為推動政策與地方發展的重要力量。

▲社會局長張翠瑤帶著第六屆兒少諮詢代表，前往梅山鄉太平社區及太平雲梯，透過實地走訪與課程交流，深化兒少對公共事務參與及地方發展的理解。

發表會開始由兒少諮詢代表們分享任期兩年間參與的公共事務、政策建言及相關行動成果，回顧歷程中的學習與成長，多位代表也一一分享心得、心路歷程與給自己帶來的影響，展現勇於表達意見的精神。

發表會邀請台南市兒童及少年代表協會理事長楊昀臻授課「公共事務參與與延續」，分享兒少參與公共事務的實務經驗與延續參與的重要性；另由梅山鄉太平村長嚴清雅，以「營造太平心路歷程與建設提案規劃」為主題，介紹太平社區的發展歷程及建設規劃，整體更貼近治理實務。

張翠瑤表示，兒少諮詢代表制度，不僅讓他們有機會表達意見、參與公共事務，也在過程中培養公民素養與行動能力，看到第六屆代表勇於關注議題、積極提出建言，令人感動。