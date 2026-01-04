嘉義縣綠營初選政見交鋒 黃榮利嗆蔡易餘「落跑立委」選縣長

民進黨嘉義縣長初選今（4）日舉辦電視政見會，有意角逐縣長大位的兩位參選人正面對決，唇槍舌戰。立委蔡易餘秀出黨證，強調只有自己能團結嘉義；縣議員黃榮利則指出，蔡易餘立委任期還沒結束，就落跑參選縣長，是要替誰卡位？

蔡易餘獻生日祝福 黃榮利嗆：連年紀都灌水

在政見會一開始，蔡易餘先替選戰對手賀壽，而剛好是當日壽星的議員黃榮利並不領情表示，感謝蔡立委的祝福，但年紀部分被灌水了，不過沒關係，可能他常常在經費或預算上灌水，灌習慣了。

黃榮利更直言，「我很自律，控制體重能力非常好。」一句「體重管理很自律」，似乎又在暗諷蔡易餘，兩人數度交鋒，從年紀到身材都成為明槍暗箭。

蔡易餘強調團結力 批黃榮利言論分裂嘉義

會中，蔡易餘表示，他認為今年的五合一選舉，只有自己才有辦法團結民進黨，因為他不分派系、不會用話語分裂嘉義。更直指，黃榮利現在每一句分裂嘉義的話，都不利於年底民進黨的團結與整合。

嗆蔡易餘立委沒當滿就落跑 黃榮利：幫誰卡位？

蔡易餘還高調秀出黨證，質疑黃榮利「黨性」不夠純正。黃榮利則表示，十年立委任內，蔡立委說的「黃金十年」好多都沒進度，剛剛聽到你說爭取這麼多，但問題都還存在，都不知道要怎麼跟選民、鄉親解釋。

黃榮利更指出，「黃金十年影響嘉義百年」，請說清楚、講明白，具體方案講看看，不要只是口號，還要請教蔡易餘立委任期還沒結束，就落跑參選縣長，是要替誰卡位？

綠營嘉義縣長初選政見會，蔡易餘和黃榮利呈現二搶一局面，也牽動派系之間在地方上的勢力消長。

