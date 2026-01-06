嘉義縣美化清運車 彩繪車身融入在地特色

嘉義縣環保局補助鄉鎮市公所美化垃圾車、資源回收車外觀／嘉義縣府提供





為提升環保形象與民眾觀感，嘉義縣環保局推動「廢棄物清運車輛形象提升計畫」，補助鄉鎮市公所購置高壓沖洗設備及垃圾車、資源回收車外觀美化。目前已完成21部車輛外觀美化並投入使用，讓垃圾車煥然一新，成為行動中的環保亮點。

嘉義縣環保局補助鄉鎮市公所美化垃圾車、資源回收車外觀／嘉義縣府提供

此次計畫鼓勵各公所根據車輛狀況提出改善方案，並補助車輛外觀進行彩繪設計。各公所可發揮創意，自行設計獨具特色的圖案，許多設計融入了當地文化特色，例如，布袋鹽山的鹽田景觀、鹿草鄉的農產品與可愛小鹿、大林鎮的諸羅樹蛙及陳井寮黃花風鈴木、梅山的茶園與太平雲梯、新港的千里眼與順風耳，以及東石鄉的黑面琵鷺與蚵寶寶等，無不展現地方的獨特風情。

目前已有10個鄉鎮市積極響應此計畫，包括大林鎮、布袋鎮、番路鄉、鹿草鄉、梅山鄉、新港鄉、東石鄉、中埔鄉、水上鄉和民雄鄉，這些地區的車輛美化施工品質與視覺效果獲得高度評價。多數公所反映，車輛美化後不僅顯著提升了清潔形象，還獲得了民眾更多的認同與支持。

縣長翁章梁表示，清運車每天穿梭在城市的大街小巷，並且常透過車載錄音設備播放縣府政策宣導。能將地方特色展現在這些每日可見的車輛上，這樣的創意非常棒。翁章梁在記者會上不僅對該計畫給予充分肯定，更當場指示環保局擴大辦理，為全縣270輛清運車提供美化補助，獲得在場鄉鎮市長及縣議員的一致支持。

