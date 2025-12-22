嘉義縣舉辦AI無人機冬令營 培育高中生人才

嘉義縣政府攜手學界與業界舉辦AI無人機冬令營。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府持續深化科技教育，與產業、學界結合，明年1月25日起一連3天在嘉義文化科技創新基地舉行「AI無人機冬令營」，今舉行啟動記者會，現場展示授課內容，示範無人機操控。即日起開放線上報名，限額30名，報名網址：https://cyinnohub.tw/。

翁章梁指出，無人機國家隊落腳在嘉義縣，未來中央更將投入80億元建設研究創新基地及製造基地，因此，培養在地學子訓練及熟悉無人機技術至關重要。透過營隊在孩子們的心中種下種子，未來，若有興趣與機會，這些孩子或許能選擇留在家鄉，助力無人機產業在嘉義的發展，創造更多的可能。

冬令營指導老師蔡曜隆表示，嘉義縣擁有山、海、農田等豐富的自然資源，但也面臨高齡化等社會挑戰，今年更遭遇強震與颱風，因此希望藉由課程引導在地高中生思考如何運用AI與無人機技術，結合孩子們的創造力，共同探索解決這些問題的實際方法。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說，冬令營核心「AI(人工智慧)科技、飛控訓練、創新應用」，3天課程採任務導向方式緊密串接，從AI思維啟發、生成式工具操作、無人機飛控示範與戶外實作，到AI協助影像應用、創新提案發想、簡報製作與成果競賽，形成完整跨域學習鏈。

嘉義縣長翁章梁歡迎踴躍報名參加AI無人機冬令營。(記者蔡宗勳攝)

