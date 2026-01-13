嘉義縣菸蒂兌換行動 清除逾2742萬根菸蒂 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】菸蒂是城市環境中最常見、也最難清除的污染源，長時間隨意棄置更可能隨雨水進入排水系統造成長期污染，嘉義縣環保局響應「菸蒂不落地」，以「菸蒂兌換」結合社區動員，引導民眾主動撿拾、集中回收，將原本難以管理的污染轉化全民參與行動，更讓許多以回收維生的弱勢族群因此受惠。

環保局長張輝川表示，菸蒂兌換與競賽制度的核心，不僅在於清除多少垃圾，而是在於改變行為，具體的回收管道、明確的回饋機制，讓民眾理解「每一根被撿起的菸蒂，都能為環境帶來實質改變」，同時促進社區凝聚與公私協力，環境治理不再只是政府單向工作。

環保局統計114年菸蒂兌換調查資料，嘉義縣累計4,835人次投入撿拾，集滿了10萬9,708支600cc寶特瓶回收容器，換算相當於清除約 2,742萬7,000 根菸蒂，總重量4,623公斤，透過制度化兌換機制、長期推動，不再只是短期清潔，而是融入日常生活的行為。環保局也舉辦「嘉義縣各鄉鎮市及村里撿菸蒂競賽」，鄉鎮市組前三名由大林鎮、民雄鄉及新港鄉獲肯定；村里組前三名大林鎮西林里、民雄鄉中和村及大林鎮中林里，反映基層社區長時間投入，居民高度參與的成果。

環保局呼籲，吸菸民眾應確實將菸蒂投入垃圾桶或菸蒂筒，避免隨意棄置，未來持續結合宣導、回收與社區行動，讓嘉義縣的乾淨街道，不只來自清潔人員的付出，更來自每一位鄉親的選擇與自覺。