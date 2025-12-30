嘉義縣衛生局導入智慧科技打造長輩口腔健康新
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣政府攜手經濟部產業技術司、台灣口腔照護協會及金屬工業研究發展中心運用智慧科技設備「照光板」檢測牙菌斑殘留，讓長輩了解潔牙的重要性。(30)日下午在朴子市縣立體育館舉辦「嘉有好牙笑C嘻」成果展，邀集44個醫事C 385位社區據點長輩共同參與，結合昔日口腔照護訓練，透過闖關展現成果。
嘉義縣衛生局除了強化長者營養攝取，同時推動樂齡假牙補助政策，重視高齡者口腔照護，今年不僅培訓「口腔照護指導員」，在醫事C據點推動口腔照護課程，8月起更與口腔照護協會及金屬工業研究發展中心，引進智慧科技在3個醫事C試辦「照光板」介入，協助長輩從拍攝出來的照片了解是否徹底做好牙齒清潔，再由專業師資的指導，掌握貝氏刷牙、潔牙重點與時機的重要，建立正確潔牙觀念與良好口腔保健習慣，延緩口腔功能退化，落實「在地老化、健康老化」的施政目標。
活動以四個重點呈現，包括「口腔小學堂」、「一起做健口操」、「照光板檢測」及「嘴巴動一動練習站」，讓長輩在輕鬆愉快的氛圍中，學習正確潔牙方式、口腔保健知識及口腔肌力訓練技巧。
老師在舞台上帶領長輩伸展活動，接著拿出牙齒模型，教大家如何正確潔牙。縣長翁章梁擔心動作不確實，頻頻看向身邊的嘉義縣牙醫師公會理事長何展宏醫師。翁縣長還走到台下，與長輩們互動，提醒他們潔牙小知識。
翁章梁表示，看到長輩們熱情參與活動，感到非常高興，這也顯示縣府所舉辦的活動成功吸引長者們外出互動。他也呼籲民眾，如果家中的長輩有興趣參加社區醫事C據點的相關課程，歡迎前往當地衛生所洽詢。
在活動上，有長輩趁機向縣長表達感謝之意，她表示，因為縣府推行假牙補助政策，讓她順利換上假牙，大幅改善生活品質。衛生局趙紋華局長表示，假牙補助政策七年來已服務2萬4千人次。
趙局長也提到，明年起衛生局將進一步推廣潔牙課程及照光板到更多據點，並整合醫療、長照與社區資源，深化口腔健康促進服務，打造更友善且高品質的高齡照護環境，讓長輩「牙齒好、胃口好、健康笑嘻嘻」，攜手邁向健康、有尊嚴的銀齡生活。
