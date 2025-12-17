嘉義縣衛生局抽驗冬至應景食品及火鍋料結果出爐

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】冬至將至，許多民眾準備享用湯圓及火鍋，為維護食品安全衛生，嘉義縣衛生局針對轄內傳統市場攤商、餐飲店家、生鮮超市與賣場等場域抽驗80件應景食品，檢驗結果全數合格。

▲衛生局前往餐飲店家、傳統市場、生鮮超市及賣場抽驗30件紅白小湯圓與包餡湯圓等應景食品。

衛生局前往餐飲店家、傳統市場、生鮮超市及賣場抽驗30件紅白小湯圓與包餡湯圓等應景食品，檢驗項目涵蓋防腐劑、順丁烯二酸（酐）及規定外色素等；另抽驗50件火鍋料相關食品，如豆製品（凍豆腐）、血液製品（米血糕、傳統水血）、水產製品（丸類、餃類）及醬料類，檢驗防腐劑與殺菌劑（過氧化氫）等項目，檢驗結果均符合規定。

廣告 廣告

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，過氧化氫（俗稱雙氧水）僅可於食品加工過程中作為殺菌劑使用，依法食品成品中不得殘留；若誤食或攝入過量，可能刺激腸胃，引發噁心、嘔吐等不適症狀。」業者應秉持職業道德，勿濫用食品添加物，違者將依食品安全衛生管理法第47條可處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

趙紋華也提醒民眾選購包裝湯圓時，應注意產品標示是否完整，包含品名、成分、淨重、有效期限及業者資訊；散裝湯圓留意湯圓外觀，選擇色澤自然、無破碎或變形者，若出現異味、黏手或顏色過於鮮豔應避免購買；此外選購時也應確認販售環境衛生良好，具備加蓋、防塵、防蟲等措施，以確保食品安全。

最新抽驗結果公布於衛生局網站，可前往網站首頁點選「機關業務」，從「主題專區」的「食（藥）品安全報你知」查詢，若有任何食品安全衛生問題可電洽衛生局消費者食品衛生專線05-3620613。