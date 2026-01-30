嘉義縣衛生局「健康嘉馬」閃耀首映 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣衛生局114年業務成果豐碩，特別剪輯年度成果影片以「健康嘉馬迎接2026」，於員工歲末聯歡會中，透過視覺與感人紀實，展現過去一年衛生局所攜手走過18鄉鎮市的奮鬥足跡。

縣長翁章梁表示，衛生局走過疫情的挑戰，年年績效卓著，114年表現堪稱「大豐收」，除勇奪中央高度肯定的「政府服務獎」外，基層衛生所在全國性評比中亦展現卓越實力，第16屆金所獎分別由六腳鄉衛生所克服環境挑戰榮獲「醫療資源缺乏組優等獎」，竹崎鄉衛生所奪下「一般地區組佳作獎」。

影片紀錄嘉義縣成功挑戰公部門最高榮譽「政府服務獎」及台灣健康城市暨高齡友善城市獎及金所獎等各項榮耀，將基層衛生所守護縣民健康的汗水與笑容完美呈現，縣長翁章梁也讚揚團隊透過行動力，讓全台灣看見嘉義。

此外，在「台灣健康城市暨高齡友善城市」評選中，梅山鄉衛生所以「無礙獎」展現對長者的溫馨照顧，番路鄉衛生所則獲「健康平等獎」肯定，展現嘉義縣深耕基層醫療與推動高齡友善環境的頂尖成果。

除中央獎項外，114年衛生所年終業務考核亦產出優異榜單。梅山鄉衛生所憑藉全方位服務品質勇奪全縣第一名，番路鄉與六腳鄉衛生所則分別獲得二、三名佳績；而布袋鎮衛生所因服務量能顯著提升，獲頒「進步獎」。邁向2026馬年，衛生局發表專屬宣導歌曲「健康嘉馬2026」，將「健康加碼」的承諾化為動人旋律，歌詞描繪衛生團隊走遍18鄉鎮、攜手守護家園的使命感，展現團隊凝聚共識、齊心向前的決心。

衛生局長趙紋華強調未來將持續以專業為本、縣民需求為核心，將各項公衛政策落實到每一寸土地。影片發布於https://youtu.be/3v3FZcm7-aY 觀看。