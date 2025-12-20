嘉義縣觀光工廠耶誕派對結合集點換福袋與一日遊 帶動約780萬元總體經濟效益

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為迎接歲末最具溫度的耶誕佳節，嘉義縣政府於114年12月20日（六）下午於縣政府前廣場盛大舉辦「2025嘉義縣觀光工廠耶誕派對－耶誕來嘉，平安 OH YA！」，集結縣內16家觀光工廠及多個特色商圈共同參與，透過耶誕市集、親子DIY體驗、舞台表演與互動活動，打造一場結合產業、文化與節慶氛圍的冬日嘉年華，並同步展現嘉義推動觀光工廠系列活動的整體成果。

嘉義縣政府表示，今年辦理「嘉義縣觀光工廠集點換福袋」活動，鼓勵民眾實際走入觀光工廠參觀與體驗，完成集點即可兌換觀光工廠特色福袋，提升活動參與度與互動性。截至目前，活動期間已兌換福袋259個，反映民眾實際消費與參與情形踴躍。同時，縣府共辦理6梯次「觀光工廠一日遊」行程，整體參與人次為181人，依不同區域及產業類型進行規劃，串聯食品製造、生活用品、文化創意及製造產業等觀光工廠，並搭配導覽解說與體驗活動，讓民眾於單日行程中深入了解嘉義縣產業發展特色與在地故事。

在產值效益方面，縣府依活動實際執行情形推估，以集點換福袋、一日遊行程參與人次、跨縣市交通移動及餐飲消費，約帶動新臺幣780萬元之總體經濟效益，對地方產業與商圈形成實質助益。此外，亦有多家觀光工廠業者反映，民眾於參加一日遊行程後，後續自行再次前往或推薦親友到訪，顯示活動不僅具備當日效益，亦成功產生持續性的觀光與消費推廣效果。

嘉義縣政府指出，透過集點換福袋、一日遊行程及大型節慶活動相互搭配，成功結合觀光推廣與產業行銷，未來將持續整合觀光工廠與商圈資源，深化產業觀光體驗，打造兼具教育性、體驗性與消費力的產業觀光模式，持續推動嘉義縣觀光與產業發展。

圖說：16家觀光工廠及多個特色商圈，今日舉辦嘉義縣觀光工廠耶誕派對結合集點換福袋與一日遊 ，共帶動約780萬元總體經濟效益，且推廣效益持續發酵。（記者吳瑞興翻攝）