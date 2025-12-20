嘉義縣觀光工廠耶誕派對 翁章梁化身耶誕老人發糖果

嘉義縣長翁章梁化身耶誕老人發糖果／陳致愷翻攝





嘉義縣政府迎接歲末最具溫度的耶誕佳節，今(20)日下午在府前廣場盛大舉辦「2025觀光工廠耶誕派對－耶誕來嘉，平安OH YA！」，集結16家觀光工廠、多個特色商圈，打造一場結合產業、文化與節慶氛圍的冬日嘉年華，縣長翁章梁化身耶誕老人發糖果，吸引大小朋友爭相排隊，感受溫馨氛圍。

嘉義縣政府今天在府前廣場盛大舉辦「2025觀光工廠耶誕派對」／陳致愷翻攝

翁章梁說，觀光並不是政府花錢請大家來玩，必須要創造產值，因此觀光工廠之間的合作很重要，彼此合作才能共同發展，嘉義縣觀光工廠越來越多、產業逐漸成形，未來也可發展套票等形式帶動產值，2026台灣燈會有一系列精采活動將帶來一波人潮，希望遊客到嘉玩得盡興。



經濟發展處說，今透過耶誕市集、親子DIY體驗、舞台表演與互動，展現嘉義縣推動觀光工廠系列活動的整體成果。今年推出「觀光工廠集點換福袋」，鼓勵民眾實際走入觀光工廠參觀與體驗，完成集點即可兌換特色福袋，截至目前已兌換259個福袋，實際消費與參與的情形踴躍。

同時，縣府舉辦6梯次「觀光工廠一日遊」行程，整體參與人次181人，規劃不同區域及產業類型，串聯食品製造、生活用品、文化創意及製造產業等觀光工廠，搭配導覽解說與體驗，單日行程中深入了解嘉義縣的特色與在地故事。

產值效益方面，縣府依活動實際執行情形推估，以集點換福袋、一日遊行程參與人次、跨縣市交通移動及餐飲消費，約帶動780萬元的總體經濟效益，對地方產業與商圈形成實質助益。

此外，亦有多家觀光工廠業者反映，民眾於參加一日遊行程後，後續自行再次前往或推薦親友到訪，顯示活動不僅具備當日效益，亦成功產生持續性的觀光與消費推廣效果。

經發處指出，透過集點換福袋、一日遊行程及大型節慶活動相互搭配，成功結合觀光推廣與產業行銷，未來將持續整合觀光工廠與商圈資源，打造兼具教育性、體驗性與消費力的產業觀光模式。

