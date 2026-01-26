嘉義縣警察局卸、新任分局長交接
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣警察局26日舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，縣長翁章梁出席授階、見證印信交接，感謝榮調人員對嘉義縣治安的貢獻，並歡迎三位新任分局長加入團隊。
新任分局長包括朴子分局長莊于瑩（原台東縣警察局大武分局長）、中埔分局長吳伯元（原刑事警察局詐欺犯罪防制中心股長）、竹崎分局長周志遠（原台南市警察局第二分局偵查隊長），三人皆具豐富警政學經歷。
「嘉義縣警方不容挑釁！」翁章梁強調，治安、交通、緝毒、打詐為當前四大警政重點，並重申「盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」兩大原則，也要求分局長親赴現場指揮重大案件，展現守護民眾決心。
翁章梁說，尤其面對與民眾息息相關的民生竊盜與詐欺，我們不只是在辦案，更是在守護民眾的日常，請各位同仁務必秉持同理心，把民眾的損失當作自己的損失，用積極的作為讓縣民真正感到安心。
民調顯示嘉縣「警政與治安」名列前矛，代表鄉親的信任和肯定，今年台灣燈會、全中運及九合一選舉將接續登場，是展現警政效率的最佳舞台，翁縣長期許新任分局長在古局長的領導下發揮戰力，與縣府團隊通力合作，並時刻注意執勤安全。
