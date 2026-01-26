嘉義縣警察局卸、新任分局長交接

【時報-台北電】近期DDR4、DDR5報價急升，成熟製程記憶體不僅未因世代更替而走弱，反而出現「舊世代比新世代更貴」的罕見現象，外資巴克萊在最新車用半導體報告中示警，車用DRAM也出現缺口。 巴克萊指出，全球DRAM短缺的根源，是AI資料中心對DRAM，特別是HBM需求急速升溫，迫使三星、SK海力士與美光等三大記憶體廠將產能優先轉向高毛利HBM，犧牲車用與消費性電子用的較低毛利DRAM。 目前三大廠合計占全球DRAM市場約90％，供應車用DRAM約88％，但車用僅占其營收不到5％，在產能無法短期擴張下，車用DRAM自然將成為被擠壓的邊際市場。 巴克萊預期，三大廠於2026年將全面轉向HBM，車用DRAM供給將持續承壓。 從價格表現來看，DRAM漲勢已呈現非線性。依Bloomberg指數，截至2026年1月，DDR4年增率高達1,845％，相較2025年6月漲幅逾1,099％，甚至高於DDR5的465％，顯示成熟製程DRAM已不再遵循傳統技術世代價格曲線，而是進入「供給受控型價格爆發」階段。 巴克萊指出，原先市場預期車用DRAM在2026～2027年的價格漲幅為30～100％，但實際現貨

