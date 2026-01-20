嘉義縣警察局長交接典禮 古瑞麟接任警察局長

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義縣警察局今（20）日上午舉行卸、新任局長交接典禮，由嘉義縣長翁章梁主持，內政部警政署警政委員張樹德監交，各界民意代表、社會賢達出席，場面簡單隆重。原警察局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，由保二總隊副總隊長古瑞麟接任。此次交接也象徵著嘉義縣警察局正式開啟新篇章，為未來的治安維護注入新氣象。

圖/嘉義縣警察局舉行卸、新任局長交接典禮，由嘉義縣長翁章梁主持，內政部警政署警政委員張樹德監交。記者黃信峯翻攝

新任局長古瑞麟中央警察大學正科56期，歷任巡官、偵查員、組長、刑事警察大隊大隊長、督察、科長、高雄市政府警察局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、花蓮港務警察總隊總隊長及保安警察第二總隊副總隊長等職位，擁有豐富的職務歷練，且表現優異，備受同僚肯定。除了局長交接外，副局長葉志誠也陞任警政署警監督察，由航警局高雄分局長陳譽仁接任。新任陳譽仁副局長中央警察大學正科55期畢業，歷任巡官、所長、組員、分隊長、偵查員、警務員、中隊長、警務正、督察員、股長、少年隊隊長、秘書、專員、防治科科長及航空警察局分局長等職務，學（經）歷豐富。

圖/嘉義縣長翁章梁（中）致詞、新任嘉義縣警察局長古瑞麟（右１）、新任嘉義縣警察局副局長陳譽仁（左1）。記者黃信峯翻攝

縣長翁章梁首先感謝李權哲局長帶領全體同仁，秉持專業與熱忱，積極維護治安，使嘉義縣在全國性治安評比中屢獲佳績。此外，嘉義縣的詐騙案件及其涉及金額相較同期有顯著下降，顯示警方在打詐方面取得明顯成效。翁章梁也提到，他交辦給嘉義縣警察局兩大重要任務，一是竊盜案比照重大案件辦理，並要求分局長必須親自到場處理；二是重大刑案必須盡速偵破，確保社會秩序穩定。

圖/嘉義縣警察局舉行卸、新任局長交接典禮，各界民意代表社會賢達出席，場面簡單隆重。記者黃信峯翻攝

翁章梁縣長期望，未來在古局長的領導下，警察局將延續過往的優良成績，並持續精進工作，為縣民提供更高的安全感與滿意度。

內政部警政署警政委員張樹德在致詞中表示，卸任李局長對治安貢獻良多，感謝李局長對嘉義縣的付出，新任古局長能力深受各級長官肯定，職務歷練也相當豐富，對渠等榮陞新職，表達誠摯地祝賀之意，最後，張警政委員代表警政署署長張榮興感謝翁縣長及各界對於嘉義縣警察局的支持與愛護，並希望全體同仁全心全力投入警察治安工作，克盡警察任務。

