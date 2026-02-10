嘉義縣警局歲末感恩 攜手業者助少年重返正途

竹香園餐飲集團董事長張獻元獲頒嘉義縣警察局感謝狀。(圖／記者陳致愷翻攝)





嘉義縣警察局舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」感恩回饋活動，感謝長期投入計畫的在地業者／嘉義縣府提供

農曆春節將屆，嘉義縣警察局為展現關懷少年、預防再犯的具體成果，昨(9)日於警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」感恩回饋活動，感謝長期投入計畫的在地業者，並鼓勵社會各界共同為迷途少年創造重新出發的機會。

嘉義縣長翁章梁親臨現場致詞，並頒發感謝狀予14位協助少年就業的熱心業者，同時致贈宣導禮品給25位參與計畫的少年。翁章梁表示，少年需要的往往只是一個被相信、被接納的機會，透過政府、警政與民間力量攜手合作，不僅能幫助孩子站穩腳步，也能為社會注入更多正向力量。

嘉義縣警察局指出，「拉他一把，點亮少年光明燈」方案推動至今已滿兩年，主要協助曾涉入偏差、曝險行為，或因家庭經濟困境而誤入歧途的少年。警察局少年警察隊結合少年輔導委員會及在地百工百業資源，主動媒合少年適合的工作，並由警政與輔導人員全程陪同少年面試、就業，擔任雇主與少年的溝通橋樑，協助即時解決問題，降低中途放棄或再犯風險。

參與計畫的少年代表也上台分享心路歷程，感謝警察與輔導人員不僅協助他穩定工作，也陪伴家庭度過低潮。他靦腆卻堅定地表示，未來若有能力，將把這份善意傳遞下去，回饋社會。

受邀發言的業者代表楊姓老闆也分享實務經驗。他坦言，初期確實需要磨合，但在少年警察隊與少輔會人員居中協調下，雙方逐漸建立信任，少年在工作上的表現也令人肯定。

楊老闆呼籲更多業者加入行列，「給孩子一個機會，也是在成就一個家庭。」現場氣氛溫馨，少年代表更實際展示目前在職場學習的成果，親自料理甕仔雞，邀請縣長、警察局長及與會來賓品嚐，獲得一致好評與鼓勵。

嘉義縣警察局長古瑞麟表示，警察工作除了治安維護與犯罪偵查，更肩負社會關懷的責任。「拉他一把，點亮少年光明燈」行動方案，正是希望讓曾經走錯方向的少年感受到社會的接納，重新找回自信與人生方向，從源頭落實犯罪預防，為社會打造更安全、溫暖的環境。

