嘉義縣警局表揚6名績優員警 熱心服務展現警察為民精神

嘉義縣警察局局長李權哲（中）於局務會報公開表揚績優員警，肯定其熱心服務與守護民眾的付出。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

警察除了維護治安與交通，更能藉由深入社區、接觸民眾的特性，主動關懷弱勢、積極服務與救護生命，提升政府施政滿意度與警察形象。嘉義縣警察局局長李權哲今(24)日利用局務會報公開表揚6名在為民服務上表現突出的員警，肯定其積極付出。

接受表揚員警名單有，中埔分局番路聯合所所長莊政峯，因失智獨居老翁不明原因失聯，莊所長即刻率員徹夜展開搜尋行動，最終順利尋獲老翁並即時送醫，成功挽回寶貴性命；朴子分局六家聯合所副所長陳建文，面對少年因情緒衝動離家出走，陳副所長耐心關懷、溫言勸導，成功化解心結，使少年平安返家，重建家庭溫暖；民雄分局月眉派出所警員姚宇謙；民眾車輛無故遭受損毀，姚員憑藉敏銳觀察與迅速調查，短時間內查獲肇事者，有效保障民眾權益。

廣告 廣告

水上分局南新派出所警員魏立旻，女子情緒低落，意圖跳樓輕生，魏員即時到場，冷靜應對並耐心勸導，成功挽救一條生命，避免憾事發生；布袋分局義竹聯合所警員黃靖淑，老婦人倒臥路旁、行動不便，黃員主動上前關懷並即刻提供協助，迅速通報相關單位處理，展現高度同理心與為民服務精神。竹崎分局瑞里聯合所警員楊星磊，失蹤老翁駕車迷途，楊員積極結合警民力量展開搜尋，最終平安尋獲老翁，讓家屬得以放下心中重擔。

局長李權哲表示，這些員警在危急時刻展現專業與熱忱，積極救助民眾、安撫家屬，不僅挽救生命，更讓社會看見警察的溫暖與付出，是同仁的典範。嘉義縣警局將持續推動以民為本的服務精神，強化警察與社會的信任與連結。