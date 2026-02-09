嘉義縣警局「拉他一把」計畫 助迷途少年點亮希望之路

縣長翁章梁、警察局長古瑞麟與熱心協助少年就業的在地業者合影，傳遞關懷少年、溫暖社會的正向力量。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

農曆春節將屆，嘉義縣警察局為展現關懷少年、預防再犯的具體成效，今（9）日上午10時於警察局中庭舉辦「拉他一把，點亮少年光明燈」感恩回饋活動，感謝長期支持計畫的在地業者，並鼓勵社會各界共同參與，為曾經迷途的少年創造重新出發的機會。

嘉義縣長翁章梁親臨現場致詞，並頒發感謝狀予14位熱心提供就業機會的業者，同時致贈宣導禮品給25位參與計畫的少年。翁章梁表示，少年成長的關鍵往往只是一個被相信、被接納的機會，透過政府、警政與民間資源的緊密合作，不僅能幫助孩子站穩腳步，更能為社會注入正向力量，降低未來治安風險。

嘉義縣警察局指出，「拉他一把，點亮少年光明燈」方案自推動至今已滿兩年，主要協助曾涉入偏差行為、曝險情境，或因家庭經濟困境而誤入歧途的少年。少年警察隊結合少年輔導委員會及在地百工百業資源，主動媒合適合少年個性與能力的工作機會，並由警政與輔導人員全程陪同面試與就業，擔任雇主與少年的溝通橋樑，協助即時解決工作與生活問題，有效降低中途放棄或再犯風險。

活動中，一名參與計畫的少年代表上台分享心路歷程，感謝警察與輔導人員的陪伴與支持，讓他得以穩定就業，也幫助家庭走出低潮。他靦腆卻堅定地表示，未來若有能力，將把這份善意延續下去，回饋社會。

受邀發言的在地麵食鍋物店楊姓業者也分享實務經驗，他坦言初期確實需要時間磨合，但在少年警察隊與少輔會人員的協助下，雙方逐漸建立信任，少年在職場上的表現日趨穩定且令人肯定，他呼籲更多業者加入行列，給孩子一個機會，也是在成就一個家庭。

現場氣氛溫馨感人，少年代表更實際展示在職場所學成果，親自料理甕仔雞，邀請縣長、警察局長及與會來賓品嚐，獲得一致好評與鼓勵，象徵計畫的具體成效。

嘉義縣警察局長古瑞麟表示，警察工作除維護治安與犯罪偵查外，更肩負社會關懷的責任，「拉他一把，點亮少年光明燈」行動方案，正是希望讓曾經走錯方向的少年感受到社會接納，重新找回自信與人生方向，從源頭落實犯罪預防，共同打造更安全、溫暖的社會環境。