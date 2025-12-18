嘉義縣貓咪盃縣內選拔 前二名參加全國賽

嘉義縣今明兩天舉行貓咪盃Scratch程式設計競賽複賽／嘉義縣府提供





嘉義縣12月18日、19日在頂六國小舉辦114學年度貓咪盃Scratch程式設計競賽複賽，設置國小動畫組、國小遊戲組、國中生活應用組、國小新手組及黑客松組，成績前二名的隊伍，可取得代表嘉縣的優先資格，參加明年4月10日、11日於台東縣的全國競賽。

嘉義縣今明兩天舉行貓咪盃Scratch程式設計競賽複賽／嘉義縣府提供

縣府指出，這次複賽採現場競賽，各組需於指定時間內完成題目，包括角色設計、場景規劃、程式撰寫與完整作品呈現，除國小新手組「事先公布三題、當日抽題」外，其餘組別均於現場公告題目，全程不提供網路，僅能使用自製素材或Scratch內建素材，考驗選手在有限條件下的創意、邏輯與協作能力。

廣告 廣告

教育處表示，本次包括國小動畫組10隊、國小遊戲組10隊、國中生活應用組20隊、新手組3隊及黑客松組3隊參賽，皆是校內選拔後出線的優秀代表。

縣府表示，為鼓勵各校師生善用資訊科技跨域學習，縣府透過競賽引導學生以動手做的方式培養程式設計、問題分析與創意表達能力，並逐年增加組別與競賽內容，深入扎根程式教育，未來持續透過跨縣市交流及學生競賽活動，在科技時代具備更強的競爭力。



更多新聞推薦

● 卓揆不副署藍白再修版《財劃法》 國民黨質疑賴清德想要君主立憲嗎？