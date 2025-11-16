嘉義縣辦2026年台灣燈會 形象影片詮釋「太陽之都」

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2026台灣燈會將在嘉義縣舉辦，嘉義縣文化觀光局以「太陽之都X嘉義人」為主題，推出形象影片(https://www.youtube.com/watch?v=OrgEPA02VMY)，以影像詮釋嘉義縣的獨特魅力與精神，邀請國內外旅客到訪溫暖而充滿光輝的城市，感受嘉義縣深厚的人文底蘊與閃耀的未來。

縣文化觀光局表示，影片以「太陽」為核心意象，象徵著嘉義人堅韌不拔、熱情洋溢的性格，運用魔幻寫實手法交織現實與夢想，呈現「陽光與嘉義人相依共生」的生命力，陽光不僅照亮嘉義的山川與街道，更映照出嘉義人對家鄉的深情與堅持。

縣文化觀光局指出，「太陽」是嘉義的精神象徵，是引領夢想的光，是即將點燃的燈會之光，影片串連嘉義的自然美景、人文歷史與當代創意，展示嘉義兼具溫暖與深度的城市形象。

縣文化觀光局表示，2026台灣燈會籌備工作正進行，將呈現結合藝術、科技與文化的盛會，形象影片向世界展示嘉義的自信與驕傲，將「看見太陽，就想到嘉義；看見光，就聯想到這座城市」的形象深入人心。

