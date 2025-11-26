嘉義縣邀民眾走步道 縣長北上舉辦"步入嘉境"新書發表會

生活中心／蔡承翰 台北報導

嘉義縣擁有上百條步道，近年縣府積極推動步道觀光，26號特地北上舉辦「步入嘉境」新書發表會，邀請民眾走步道，體驗當地山林之美。

踏上阿里山眠月線舊鐵道，尋覓台灣最高車站的昔日軌跡，同時感受大自然芬多精。二延平步道，看雲海，還能體驗陣陣茶香，嘉義縣擁有上百條步道，縣府再精選15條代表性步道，邀請民眾以雙腳重新認識嘉義。主持人：「請大家跟著我們一起走進山林，跟山呼吸。」26號縣府主辦「步入嘉境」新書發表會，點出每個步道專屬特色，同步介紹周邊景點，讓讀者理解背後文化脈絡。

嘉義縣長翁章梁。（圖／民視新聞）微笑台灣頻道總監李佩書：「真的去走了一趟眠月線，真的是不想回來，至少要留到3天2夜好嗎？」MIT台灣誌電視節目製作人麥覺明：「追求健康然後舒展你的身心，不只是步道資訊，還有它的一個文化背景，包含美食民宿。」座談會上，嘉義縣山林風貌也重新被大家認識，畢竟每條步道，都有嘉義的一段故事。

左起為微笑台灣頻道總監李佩書、嘉義縣長翁章梁及MIT台灣誌電視節目製作人麥覺明。（圖／民視新聞）嘉義縣長翁章梁：「就自己的體力跟難易程度，可以挑選你喜歡的步道，到嘉義的山區，實際上它是一個非常漂亮的地方，有高大的這些森林，也有看到像臥虎藏龍一樣的竹林，也看到瀑布，看到滿山的茶園，還有咖啡園，所以去那邊，你可以進入到嘉義人的生活，也可以買我們的咖啡跟茶葉，讓自己的身心靈得到徹底的解放。」嘉義地景豐富多樣，也希望邀請民眾親自走一趟，感受嘉義步道之美。

