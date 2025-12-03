嘉義縣銀髮人才服務據點 助中高齡者重返職場

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】隨著人口高齡化與物價上漲，越來越多中高齡者有重返職場的需求。嘉義縣政府勞工暨青年發展處設立的銀髮人才服務據點透過職場體驗及實作的見習活動，成功協助多位55歲以上中高齡求職者找到合適的工作機會，不僅解決企業缺工問題，更創造溫馨的就業故事。

55歲的蔡小姐是一位家庭主婦，平日需要陪伴家中長輩。面對物價上漲，家庭收入難以支應生活所需，蔡小姐萌生尋找兼職工作的念頭。然而義竹地區工作機會較少，加上無法離家太遠的限制，求職之路充滿挑戰。蔡小姐在參加嘉義縣銀髮人才服務據點職場見習活動後，成功進入一家水產公司從事漁貨包裝工作。工作時間為星期一至星期六，每天下午一點到六點，彈性的工時讓她能兼顧家庭照顧責任。

蔡小姐表示，「公司的工作流程分割得很細，一些人負責操作機器分送漁獲，一些人負責秤魚、排魚，一些人負責打包，剛入公司時只要專心完成一件事，上手之後公司才會安排我學習其他工作，因此我可以非常快速的適應職場，加上部分工時工作也能兼顧家庭，是非常理想的生活型態。」

更令人欣喜的是，蔡小姐的兒子剛退伍，同樣希望在家附近找工作。在母親的鼓勵下，兒子也加入同一家公司，形成溫馨的「母子檔同事」佳話，不僅增加家庭收入，也讓親子關係更加緊密。

62歲的鄭小姐過去從事媬母及月嫂工作，但受少子化影響，坐月子個案數銳減，工作機會越來越少。閒賦在家的日子讓鄭小姐感到生活失去重心，迫切希望找到部分工時的工作。

當鄭小姐看到銀髮人才服務據點辦理的職場見習活動資訊時，特地致電詢問工作內容。得知漁貨包裝工作不需要殺魚且在室內進行後，她立即報名參加並獲得面試機會。單純的工作流程讓鄭小姐快速上手，從今年8月至今穩定就業中，重新找回生活的意義與價值。

嘉義縣銀髮人才服務據點表示，許多企業對55歲以上的中高齡者存有疑慮，使得中高齡者在一般面試時往往在資料審核階段就被淘汰，透過實際進入職場見習活動的媒合機制，讓勞雇雙方認識彼此，降低雙方資訊落差，不僅協助中高齡求職者重返職場，更協助企業找到穩定、可靠的人力資源。

勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，嘉義縣銀髮人才服務據點自111年成立，迄今已協助1,493人次中高齡者成功再就業。他指出，企業只要如這間水產公司將工作內容詳細切分，讓每位員工僅需重複執行同一個簡單的工作流程，大幅降低工作難度，就可以讓中高齡者能夠輕易上手，也有效緩解了公司原本面臨的缺工困境。