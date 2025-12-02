嘉義縣銀髮運動盛會 近千長輩齊聚展活力

嘉義縣年度長青活力站聯合運動會。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣年度銀髮盛事登場，由嘉義縣社會局與天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會共同辦理的「長青活力站聯合運動會」2日在朴子縣立體育館舉行，來自全縣24個長青活力站、達邦C據點近千名長輩參賽，平均年齡81歲的銀髮選手打造年度最大規模的銀髮健康盛會。

活動開場由近千位長輩一起跳大會舞《歡喜就好》，瞬間點燃歡樂氣氛，還特別邀請到廣場舞天王瘋狂麥克斯帶領大家一起跳《你是我的花朵》，長輩們彷彿瞬間年輕了好幾十歲。嘉義縣長翁章梁與各民意代表也和長輩同樂，笑稱「大家完全看不出年紀，嘉義長輩真的很厲害！」

翁章梁表示，早在台灣長照政策推動之前，嘉義縣就在當時的陳明文縣長領導下開始規劃、設立相關照護據點，並委託專業非營利組織運營，率先引入日本先進的老人照護理念。至今，該機構已走過23個年頭，擴展至24個據點，並且這些據點並未因為政府推動社區長照站而荒廢，反而繼續保持活力，成為長青品牌的象徵，期許每位長者都能在長青活力站中享受愉快和快樂的生活。

加入義竹岸腳活力站21年的百歲阿嬤翁吳珠，強調自己今年一樣要比，因為腳手攏嘛要練，才不會走路無力，精神與毅力博得滿堂采。

天主教中華聖母基金會老人福利組主任陳阮伶指出，長輩們透過累計超過512小時健促課程，下肢力量和上肢柔軟度都有明顯改善，也都很期待每年的長青活力站聯合運動會，揚言要將第一名帶回家。

嘉義縣長翁章梁和千歲團同場歡舞。(記者蔡宗勳攝)

廣場舞天王瘋狂麥克斯帶領大家一起跳《你是我的花朵》。(記者蔡宗勳攝)

長青活力站聯合運動會，長輩們大展身手。(記者蔡宗勳攝)

