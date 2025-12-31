嘉義縣長初選倒數！傳總統欽點「他」 賴清德回應了
即時中心／温芸萱報導
民進黨嘉義縣長初選倒數，立委蔡易餘與縣議員黃榮利皆積極拜票，近日卻傳出總統兼黨主席賴清德偏向黃榮利。對此，民進黨中常會澄清，黃榮利文宣稱賴清德曾囑咐準備參選並非事實。中央黨部提醒所有初選參選人遵守規定，保持選舉公平公正。
民進黨嘉義縣長初選進入倒數不到兩周，立委蔡易餘與縣議員黃榮利積極拜票，與地方選民互動拉近距離。近期卻傳出總統兼黨主席賴清德偏向黃榮利，引發關注與討論。
對此，民進黨中常會今日澄清，針對本黨嘉義縣長初選參選人黃榮利，於地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。
原文出處：快新聞／嘉義縣長初選倒數！傳總統欽點「他」 賴清德回應了
