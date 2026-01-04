即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

民進黨嘉義縣長初選將於1月12日至17日進行電話民調，立委蔡易餘與縣議員黃榮利今（3）日於民視林口總部參加提名政見會。黃榮利強調自己黨齡逾30年、身體健康、行政經驗豐富，提出三年還清縣府債務、65歲以上健保縣府負擔、學生讀書免費等政見，並承諾改善山區獼猴破壞、海區治水與水上平交道問題。他批評蔡易餘「黃金十年」進度不彰，呼籲提出具體方案。

民進黨嘉義縣長初選將於1月12日至17日進行電話民調，蔡易餘與黃榮利今日下午2時於民視林口總部參與提名政見會，進入最終決戰階段。

黃榮利表示自己身體健康、作息自律，跟隨賴總統多年，黨齡超過三十年，對黨務忠誠不變。他提出政見，包括三年內還清縣府債務、65歲以上長者健保費由縣府負擔、學生讀書免費、提供免費餐飲，鼓勵年輕人勇敢生育。他強調要平衡山區與海區的發展，改善過去縣府未完成的工程與治理問題。

針對山區獼猴破壞農作，他提出成立捕捉中隊，保障農民生命財產安全；海區治水工程也將加速改善，避免豪雨造成淹水災害。他批評立委蔡易餘所謂的「黃金十年」政策進度不彰，要求對方提出具體方案，而不是空喊口號。他也提到，蔡易餘立委任期尚未結束就參選縣長，質疑是否為卡位之舉。

黃榮利強調，尊重公務員專業，不會外行指揮內行；縣府人事與工程將透明公開，自己沒有派系包袱。他表示，有行政經驗、隨時上工，是縣長理想人選。最後，他也透露今天是自己生日，希望鄉親記得他，給他機會為嘉義縣民服務。





原文出處：快新聞／嘉義縣長初選倒數！黃榮利政見全曝光

