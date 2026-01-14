嘉義縣長初選勝出 蔡易餘：感謝鄉親、團結嘉義隊

民進黨今天(14日)公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘與縣議員黃榮利捉對廝殺下，蔡易餘壓倒性勝出，將代表民進黨參選嘉義縣長。

蔡易餘隨後接受媒體聯訪，表示衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予的支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選期間與黃榮利的競爭，蔡易餘指出，黃榮利所提出的政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

此外，蔡易餘也進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他也強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。