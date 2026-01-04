嘉義縣長初選政見會提問陳水扁節目停播 蔡易餘抱怨：你們都不關心我

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前總統陳水扁今(1/4)表示，由於行政院長卓榮泰下令，因此他原定將在今日首播的節目喊卡，民進黨立委蔡易餘被問到此事時回應，相信陳水扁會自我評估，並也向媒體開玩笑地抱怨「你們都不關心我。」

表態爭取民進黨2026嘉義縣長提名的蔡易餘，下午出席民進黨主辦的初選電視政見發表會，並在會後接受媒體訪問。

陳水扁因涉多起案件，包括龍潭購地案、元大金控併復華案等罪，遭判刑有罪定讞，合併執行20年徒刑，但他在2015年因健康因素，獲准保外就醫，至今已超過10年，而保外就醫相關的5不原則，包括不上台、不演講、不談政治、不受訪、不輔選，其原定今日首播的《總統鏡來講》節目，也疑踩到紅線，緊急喊卡。

針對陳水扁節目喊卡一事，蔡易餘說，大家都知道，自己一路來很支持陳水扁，也關心陳水扁的身體健康及該受到的受刑人人權，也曾在立院表態，希望針對陳水扁的國務機要費提案除罪。

蔡易餘表示，但畢竟目前陳水扁還在保外就醫，都有相關規範，這些陳水扁都會做好自我評估，這部分都尊重陳水扁，也關心陳水扁的健康。

蔡易餘最後也向在場媒體開玩笑表示「你們都不關心我」，現場眾人大笑，蔡也笑著離開現場。

