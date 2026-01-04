嘉義縣長初選政見會 蔡易餘拋「高科技布局」

即時中心／温芸萱報導

民進黨嘉義縣長初選進入白熱化，立委蔡易餘與縣議員黃榮利今（3）日下午出席民視林口總部提名政見會。蔡易餘強調，嘉義已從傳統農業縣轉型為農工科技大縣，未來將全面升級工業、科技、觀光與精緻農業，導入智慧農業、擴大產業園區，並解決水電、交通與人才問題。他也提出社會住宅、高鐵延伸、半導體與矽光子布局，盼創造就業、提升財政量能，自信能團結民進黨、帶領嘉義縣贏得選戰。

民進黨嘉義縣長初選即將進入關鍵階段，電話民調將於1月12日至17日進行。黨內提名競逐白熱化，有意爭取出線的立委蔡易餘與縣議員黃榮利，今（3）日下午2時赴民視林口總部參與提名政見會，針對嘉義縣未來發展方向提出各自願景。

蔡易餘在結論時指出，嘉義近年進步有目共睹，早已從傳統農業縣轉型為「農工科技大縣」。他表示，嘉義18鄉鎮各具特色，有的以工業為主，有的發展漁業、觀光，未來縣政必須全面升級，從工業、科技、觀光「plus」，到農業精緻化同步推進。

蔡易餘強調，農業不能再停留在過去型態，必須導入智慧農業，包括無人機噴灑、品牌化經營與科技管理。他點名新港農業生技園區、高山茶與咖啡產業，應結合智慧科技強化行銷，同時擴大產業園區量能，加速推動大林糖廠腹地與民雄產業基地開發。

在產業布局上，蔡易餘表示，嘉義也是國防部不對稱作戰重要節點，具備新興產業潛力；未來馬稠後園區將推動第三期開發，並做好交通串聯。他主張工業區周邊應同步規劃社會住宅，回應年輕人與勞工的居住需求，並提到台積電設廠所需的水、電、交通與人才，縣府必須超前部署。

他也提出再生水廠、電網韌性與工業區專屬變電所等具體方向，並盼高鐵37縣道延伸串聯新營、南科與高雄橋科，建立完整半導體交通網絡。科技人才方面，蔡易餘透露已與中正大學討論合作，呼應行政院長卓榮泰宣示成立「矽光子國家隊」，以嘉義作為重要節點。

在觀光與地方經濟上，蔡易餘提到布袋、東石的水產與海景，以及阿里山、大埔、梅山的茶與咖啡，都能帶動地方發展；配合林鐵區間車與商業投資，創造更多就業機會，提升縣府財政實力，進一步擴大社福預算。

最後，蔡易餘強調自己18歲加入民進黨，歷次選舉始終與黨並肩作戰，自認最能團結民進黨、帶領嘉義贏得選戰，「我已經準備好了」，盼獲得黨員與鄉親支持。





