嘉義縣長初選歪樓？黃榮利狠酸蔡易餘：我體重控制很好

民進黨嘉義縣長初選政見說明會今（4）日登場，立委蔡易餘與議員黃榮利同台闡述地方願景。蔡易餘在第一階段申論時試圖展現風度，公開祝福對手72歲生日快樂，未料此舉卻引發黃榮利強烈不滿。黃榮利冷淡回應，指控對方習慣性「灌水」，不僅誇大地方建設經費與補助，現在連他的年齡也虛報，雙方交鋒火藥味十足。

民進黨嘉義縣議員黃榮利。（圖／翻攝自民進黨YT）

針對蔡易餘的生日祝福，黃榮利顯得相當不以為然。他強調自己的身體狀況極佳，甚至比許多四、五十歲的中壯年人還要健康，健康檢查報告完全沒有紅字。黃榮利更意有所指地表示，自己控制體重的能力非常好，藉此反諷蔡易餘的身材問題，並重申對於對手將數據與年齡灌水的行為感到無法接受。

民進黨立委蔡易餘。（圖／翻攝自民進黨YT）

蔡易餘在會中則強調自身對黨的忠誠，指出自己十八歲即加入民進黨，歷次選舉皆全力支持黨提名人選。他話鋒一轉，質疑黃榮利的助選團隊中，包含過去曾被開除黨籍或背叛民進黨的人士，並質問若依靠這些人輔選，未來要如何領導民進黨贏得大選。蔡易餘認為唯有自己才能團結民進黨，批評黃榮利參選造成分裂。

面對忠誠度遭質疑，黃榮利則堅定回應，自己一路追隨總統賴清德的態度從未改變，從初選至今始終如一，呼籲外界不需要懷疑他的政黨傾向。這場政見發表會從個人的年齡、健康狀況一路爭論到政黨忠誠度，顯示出嘉義縣初選競爭已進入白熱化階段，雙方陣營皆試圖在初選民調前爭取更多選民認同。

