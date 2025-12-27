嘉義縣長初選白熱化 年輕世代立委挺蔡易餘

即時中心／張英傑報導

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，立委蔡易餘連日來天未亮即走訪嘉義縣18鄉鎮市各大菜市場拜票。今（27）日清晨，蔡易餘前往東石先天宮及六腳蒜頭菜市場向鄉親請安問早，爭取支持。







蔡易餘表示，今晨細雨綿綿，他一攤一攤向鄉親拜票問早，也不忘提醒長輩注意保暖。雖然天氣寒冷，但沿途不斷聽到鄉親高喊「易餘加油」，讓他備感溫暖、越走越有力。他也再度呼籲，明（2026）年1月12日至17日，每晚6點半到10點，請鄉親幫忙「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請唯一支持蔡易餘。



同為年輕世代代表的高雄市立委黃捷指出，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感。她表示，這次縣長初選，特別希望看到真正了解地方、為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，並強調蔡易餘具備行動力與執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中全力相挺。



台北市立委吳沛憶則表示，蔡易餘是她所認識最有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將。她指出，蔡易餘從基層服務一路走來，最了解地方需求，長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，呼籲鄉親支持蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／民進黨嘉義縣長初選白熱化 年輕世代立委挺蔡易餘

更多民視新聞報導

送槍惹議又出狂言 季麟連稱：收過我槍的人都高票當選

藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」

五股19歲男遭「水晶洞」重砸不治 新北勞檢處：勒令停工

