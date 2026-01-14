嘉義縣長初選蔡易餘出線 向黃榮利遞橄欖枝、指「明文規定」攻防沒必要 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導

民進黨嘉義縣長初選民調結果今（14）日正式揭曉，由立委蔡易餘順利出線。蔡易餘表示，除感謝嘉義18鄉鎮鄉親的託付外，也向初選對手議員黃榮利遞出橄欖枝，承諾將參採其有助嘉義發展的構想，並呼籲黃能放下成見、回歸團結。

民進黨嘉義縣長初選結果顯示，蔡易餘以64.8135%大勝黃榮利38.1949%。蔡易餘表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利能放下成見，並指出黃從政歷程中，前嘉義縣長陳明文給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他強調，嘉義縣長翁章梁過去7年施政成果有目共睹，不僅展現清楚施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

蔡易餘最後強調，黨內初選落幕後，他已正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

