嘉義縣長初選》嗆蔡易餘灌水他年紀 黃榮利諷：我控制體重能力非常好

民進黨嘉義縣長初選政見發表會，由立委蔡易餘（右）與縣議員黃榮利（左）兩人進行政見交鋒。 圖：翻攝民進黨YouTube直播畫面

[Newtalk新聞]

民進黨今（4日）舉行嘉義縣長初選政見發表會，由立委蔡易餘與縣議員黃榮利兩人進行政見交鋒。在第一階段發表時，蔡易餘先是祝福對手72歲生日快樂，黃榮利在第二階段則砲火猛烈反擊，批蔡易餘建設經費灌水，連他的年紀也要灌水，強調自己比一般40、50歲的人還健康良好，健檢也沒紅字，甚至意有所指地稱「我控制自己體重的能力非常好」。

民進黨嘉義縣長初選預計於12日至17日進行電話民調，初選政見發表會今天下午2時登場，分為兩個階段，第一階段是申論、第二階段結論，時間各為10分鐘，由黃榮利、蔡易餘2位參選人各自發表政見主張。

廣告 廣告

蔡易餘在申論時，先提到今天是黃榮利72歲生日，他要向對手說聲「生日快樂」，才開始自己的政見發表，先禮後兵。

隨後，黃榮利在發表結論時，雖感謝蔡易餘對他的生日祝福，但也狠嗆對方，對他的年紀灌水，「沒關係，你灌水習慣了」，包括建設經費也能灌水，一些補助也灌水，連他的年紀也要灌水。

黃榮利直言，他相信自己的身體狀況比一般40、50歲的年輕人更加健康，狀況更加好，尤其健康檢查「都沒有紅字」，「我控制自己體重的能力，非常的好」。

黃榮利也說，自己一路追隨總統賴清德的態度，到目前都沒變過，賴總統從過去初選以來，他都有幫忙，追隨他的腳步，所以不用懷疑他的正當性，尤其他在民國82年就加入民進黨，也是30幾年的黨員了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

與鄭麗文會面？柯文哲：我非黨主席 有機會就見面

中國官媒公布沈伯洋工作地點 民進黨：已違反我國法律