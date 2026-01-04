嘉義縣長初選》指黃榮利助選者曾背叛民進黨 蔡易餘：只有我能團結、我準備好了

民進黨今舉行2026黨內嘉義縣長提名政見會，參選人蔡易餘（右）、黃榮利（左）會前合照。 圖：民進黨 / 提供

民進黨嘉義縣長初選預計於12日至17日進行電話民調，今（4日）舉行政見發表會，兩位有意爭取的民進黨立委蔡易餘、縣議員黃榮利同台各自提出政見，正面交鋒。發表結論時，蔡易餘突然出示自己的黨證，稱自18歲入黨以來一路支持民進黨，並指現在幫黃榮利助選的人，有曾拒初選又投入選舉被開除黨籍者，也有曾背叛民進黨，今年還是要投入選舉者，質疑黃如何團結民進黨？他強調，自己才能團結民進黨，且已經準備好了。

民進黨嘉義縣長初選政見發表會下午2時登場，分為兩個階段，第一階段是申論、第二階段結論，時間各為10分鐘，由黃榮利、蔡易餘2位參選人各自發表政見主張。

發表結論時，蔡易餘提出要讓嘉義縣18鄉鎮全面升級的「四大方向」，包括：以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為plus加分，要讓嘉義縣成為農工科技大縣。

蔡易餘也主張，不只是朴子、民雄目前正在興建的社會住宅，未來應該要興建更多社宅，滿足年輕朋友住的需求。此外，台積電進駐嘉義科學園區後，要如何讓台積電繼續設廠，也要站在縣政府立場，協助處理 水、電、交通、人才等問題。

蔡易餘強調，四大方向發展後，代表嘉義縣就業機會將增加，且對嘉義縣的投資建設也會增加，也能讓嘉義縣的財政能力提高，財政能力提高，才能更有本錢擴大社福預算、對於弱勢者的照顧，嘉義縣也才有可能做到很多以前無法做到的事，包括很多人反映，嘉義縣也應該舉辦自己的跨年晚會，若有這樣的財政能力，就能有辦法做更多事。

話鋒一轉，蔡易餘突然從西裝裡拿出自己的黨證，他說，自己18歲就加入民進黨 ，這代表的就是，一路以來每次選舉「我就是支持民進黨」，但他反而想請教黃榮利，現在幫黃助選的人，有曾經拒絕初選卻自己投入選舉而被開除黨籍的，也有曾背叛民進黨的，然後現在這些人今年還是要投入選舉？既然這些人也都要投入選舉，如果黃榮利現在被民進黨提名為嘉義縣長參選人，要怎麼領導民進黨打贏今年選舉呢？

蔡易餘強調，他認為只有他才有辦法，才可以團結民進黨，自己也不會用很多派系怎樣的話語分裂嘉義，但黃榮利現在的每一句分裂嘉義的話，就是不利於未來，年底民進黨要團結、整合，而嘉義縣長翁章梁這幾年已證明給大家看，勇敢轉型，讓嘉義啟動黃金10年，未來蔡易餘要接力轉型，「我已經準備好了」。

