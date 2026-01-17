嘉義縣長初選 「黃家班」大輸 游走藍綠投機策略翻車





民進黨嘉義縣長提名初選由立委蔡易餘勝出，對手黃榮利慘敗大輸。嘉義派系黃家班歷經本屆縣長初選、總統挺藍營侯友宜，加上這次縣長初選推出黃榮利，皆一路敗北，地方人士長期觀察認為，黃家班頻頻出手失利，凸顯藍白綠投機壓寶的反噬，政治手法已被看破手腳。

熟悉地方政情人士指出，「黃家班」在嘉義縣各場選戰，多屬鼓動、挑動者角色，主攻仇恨議題，這次初選大輸，更凸顯長期打「反明文規定」操作，多數民眾已疲乏，引發不了共鳴。



廣告 廣告





此次民進黨嘉義縣長初選結果顯示，蔡易餘在縣長翁章梁與議長張明達兩張王牌加持下，以「團結綠營嘉義隊」打下勝出基礎；反觀黃榮利格局僅侷限太保市，加上家族政治游走藍綠白，忠誠度不足，民調結果慘不忍睹。

地方人士指出，黃家班八年前輔選縣長初選失利後，被爆施壓張明達議長要違紀脫黨參選，但張明達最終選擇與翁章梁合作，在時任總統蔡英文協調下，團結嘉義縣，八年來府會和諧，縣政推動順利；黃家班在地方逐漸無角色，加上消費議長動作頻頻，也和張明達人馬之間產生嫌隙，從民調結果可看出議長團隊的態度已全然漠視黃家班。

熟悉地方政情人士分析說，從黃榮利團隊臉書發文可見，出席民雄鄉公所元旦升旗，拉攏藍營鄉長林于玲支持；又固守太保市公所辦活動，護綠營基本盤，地方鄉親都可清楚看出他遊走藍綠投機行為過於明顯；加上民調當晚國民黨議員詹琬蓁更在臉書號召家人朋友力挺黃榮利，暗助介入綠營初選，也引爆藍營支持者不滿，批評聲浪升高，為自己接續整合藍營基層埋下變數。

更多上報報導

快訊／蔡易餘初選勝出代表民進黨參選嘉義 籲競爭對手黃榮利放下成見

快訊／民進黨嘉義縣長初選民調結果出爐 蔡易餘64.8%支持度輾壓勝出

嘉義黃家班挺侯遭開除仍介入綠初選？ 黃麗貞仇恨言論遭綠營掀慣性倒戈