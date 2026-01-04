嘉義縣長戰！綠蔡易餘.黃榮利政見交鋒 藍提在野大聯盟

嘉義縣 / 綜合報導

民進黨嘉義縣長初選，今(4)日舉行政見發表會，立委蔡易餘和嘉義縣議員黃榮利，兩人正面交鋒，蔡易餘在政見會上秀出黨證，顯示自己忠誠度，更直指現在幫黃榮利助選的人，有曾經拒絕初選卻又投入選戰，而被開除黨籍的人，黃榮利則表示，自己一直追隨賴清德，不用懷疑忠誠度。 至於藍營方面，人選則是 難產中，地方有意提出在野大聯盟，推出最強人選。

立委(民)蔡易餘說：「我18歲，我就加入民進黨，我這一路來，我每一次選舉，我就是支持民進黨。」立委蔡易餘從西裝口袋裡拿出黨證，顯示自己忠誠度，槓上民進黨內嘉義縣長初選對手議員黃榮利。立委(民)蔡易餘說：「現在在幫你助選的人，有曾經他拒絕初選，然後他自己投入選舉，被開除黨籍。」

嘉義縣議員(民)黃榮利說：「賴總統過去初選，我也是給他幫忙，到最後我也是一直追隨他的腳步，不用懷疑我的忠誠態度。」雙方你一言我一語，瀰漫濃濃火藥味，政見發表會上正面交鋒，祭出政見牛肉吸引選民。

嘉義縣議員(民)黃榮利說：「我會3年，還清44億元債務，第4年來發現金。」立委(民)蔡易餘說：「要導入AI，甚至無人機的農噴技術，讓傳統的農業升級，未來就是以高經濟作物，要強調加工加值，而且要讓它品牌化。」

但有黨內大咖加持也很關鍵，黃榮利文宣上就提及，總統賴清德2023年曾囑咐他，榮利兄你要為嘉義縣長選舉做準備，但遭民進黨中央黨部澄清絕無此事，嘉義縣議員(民)黃榮利說：「如果他反對我參選的話，他應該會直接叫我退選。」

立委(民)蔡易餘說：「他都是用藍白在用的問題，反而再問我，這樣我覺得是不好的。」 綠營戰得激烈 ， 國民黨則是人選難產 ， 一度傳出要派奇兵 ， 也有意提出在野大聯盟 ， 嘉義縣長之戰未完待續。

